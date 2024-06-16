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300萬賭債掃射高雄汽修廠成蜂窩？ 疑主嫌找錯仇家

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市大寮區一間汽車維修廠前天清晨遭歹徒持步槍掃射，鐵門被打成蜂窩；警方昨宣告全案偵破，共逮獲車主、接應者，及開車至案發現場的尹姓男子和開槍主嫌陳姓男子；陳供稱和汽修廠李姓業者同夥的友人有300萬賭債糾紛，因此開槍洩恨，但李否認；警方懷疑槍擊案是權利車引發糾紛，陳疑找錯人、開錯槍。

警方調查，被害的李姓業者獨自經營修車廠，事發後堅稱從未與人結怨。警方調閱監視器以車追人，發現歹徒作案後，將車輛駛往屏東河濱公園點火燒毀，待車輛燒成骨架後逃逸。

警方前天先在嘉義縣大林鎮找到蔡姓車主（34歲），之後又在屏東縣民宅逮獲接應歹徒的潘姓男子（30歲），昨天鎖定涉案歹徒之一的是有詐欺等4條通緝的尹姓男子（23歲），尹犯案後帶女友躲在台中市一間摩鐵內，警方攻堅時，他還跳窗狂奔近一公里，最後因氣喘沒力被制伏。

警方在尹男背包內查獲一把短槍、子彈九顆，另在隔壁房間查獲尹男邱姓友人（24歲），同樣是詐欺通緝犯。

開槍主嫌陳姓男子（22歲）聞風警方將上門，昨午攜作案用的長步槍、子彈22顆向屏東警方投案。

據了解，尹男落網當下尚不知陳已投案，一度向警方坦承是他開的槍，後被帶回高雄，見陳也被警方帶回，才指認是陳開的槍。

據悉，陳供稱自己和李男常聚在一塊的同夥在屏東賭場有300萬元賭債糾紛，因此開槍洩恨但李男否認。

但根據警方了解，發現李男汽修廠遭開槍的對街權利車陳姓負責人，常和李混在一塊，警方聯繫陳到案說明，陳卻撇得一乾二淨，指不清楚發生何事。

市長陳其邁昨淨山時獲悉警方火速破案，欣慰地對外界透露，「嫌犯疑找錯仇家、開錯槍」；並指警方初步懷疑是權利車（流當車）所衍生的糾紛。

由於嫌犯供詞避重就輕，警方今天上午進一步偵訊尹、陳2人，追查釐清是否陳有開錯槍及槍擊案原因等情事。

位於高雄市大寮區一家汽車修護廠鐵門，前天凌晨遭歹徒持步槍掃射，鐵門滿布彈孔成蜂窩。圖／讀者提供
位於高雄市大寮區一家汽車修護廠鐵門，前天凌晨遭歹徒持步槍掃射，鐵門滿布彈孔成蜂窩。圖／讀者提供
朝高雄市大寮區一間汽車修護廠掃射20槍的開槍主嫌陳姓男子（22歲）昨午攜作案用的長步槍、子彈22發投案。記者石秀華／翻攝
朝高雄市大寮區一間汽車修護廠掃射20槍的開槍主嫌陳姓男子（22歲）昨午攜作案用的長步槍、子彈22發投案。記者石秀華／翻攝
高雄市兩名歹徒昨清晨持步槍朝大寮區一間汽車維修廠掃射將鐵門打成蜂窩，警方今逮捕涉案的尹姓男子（後，灰衣者），陳姓男子（前方，黑衣者）則攜長槍投案。記者石秀華／翻攝
高雄市兩名歹徒昨清晨持步槍朝大寮區一間汽車維修廠掃射將鐵門打成蜂窩，警方今逮捕涉案的尹姓男子（後，灰衣者），陳姓男子（前方，黑衣者）則攜長槍投案。記者石秀華／翻攝
位於高雄市大寮區一家汽車修護廠鐵門，前天凌晨遭歹徒持步槍掃射，鐵門滿布彈孔成蜂窩、地上留有一堆彈殼。圖／讀者提供
位於高雄市大寮區一家汽車修護廠鐵門，前天凌晨遭歹徒持步槍掃射，鐵門滿布彈孔成蜂窩、地上留有一堆彈殼。圖／讀者提供

屏東縣 通緝

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