300萬賭債掃射高雄汽修廠成蜂窩？ 疑主嫌找錯仇家

高雄市大寮區一間汽車維修廠前天清晨遭歹徒持步槍掃射，鐵門被打成蜂窩；警方昨宣告全案偵破，共逮獲車主、接應者，及開車至案發現場的尹姓男子和開槍主嫌陳姓男子；陳供稱和汽修廠李姓業者同夥的友人有300萬賭債糾紛，因此開槍洩恨，但李否認；警方懷疑槍擊案是權利車引發糾紛，陳疑找錯人、開錯槍。

警方調查，被害的李姓業者獨自經營修車廠，事發後堅稱從未與人結怨。警方調閱監視器以車追人，發現歹徒作案後，將車輛駛往屏東河濱公園點火燒毀，待車輛燒成骨架後逃逸。

警方前天先在嘉義縣大林鎮找到蔡姓車主（34歲），之後又在屏東縣民宅逮獲接應歹徒的潘姓男子（30歲），昨天鎖定涉案歹徒之一的是有詐欺等4條通緝的尹姓男子（23歲），尹犯案後帶女友躲在台中市一間摩鐵內，警方攻堅時，他還跳窗狂奔近一公里，最後因氣喘沒力被制伏。

警方在尹男背包內查獲一把短槍、子彈九顆，另在隔壁房間查獲尹男邱姓友人（24歲），同樣是詐欺通緝犯。

開槍主嫌陳姓男子（22歲）聞風警方將上門，昨午攜作案用的長步槍、子彈22顆向屏東警方投案。

據了解，尹男落網當下尚不知陳已投案，一度向警方坦承是他開的槍，後被帶回高雄，見陳也被警方帶回，才指認是陳開的槍。

據悉，陳供稱自己和李男常聚在一塊的同夥在屏東賭場有300萬元賭債糾紛，因此開槍洩恨但李男否認。

但根據警方了解，發現李男汽修廠遭開槍的對街權利車陳姓負責人，常和李混在一塊，警方聯繫陳到案說明，陳卻撇得一乾二淨，指不清楚發生何事。

市長陳其邁昨淨山時獲悉警方火速破案，欣慰地對外界透露，「嫌犯疑找錯仇家、開錯槍」；並指警方初步懷疑是權利車（流當車）所衍生的糾紛。