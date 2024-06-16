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高雄汽修廠掃射案 警攻堅摩鐵逮人
高雄市前天發生兩名歹徒持步槍掃射大寮區一間汽車維修廠，歹徒將鐵門打成蜂窩後將車子開往屏東燒毀，警方陸續逮捕車主及接應者，昨天更掌握尹姓槍手帶女友入住摩鐵，大批警力前往台中攻堅，尹男跳窗逃跑遭制伏，現場搜出一把短槍；另一名陳姓主嫌則攜長槍投案；陳男聲稱和李姓業者有賭債糾紛，憤而開槍。
高雄市長陳其邁日前才說高雄市今年未發生槍擊案，沒想到隨即有歹徒持步槍掃射示威，挑釁公權力。警方昨在警察節破案，局長林炎田第一時間回報陳其邁，陳其邁當時人在柴山參加淨山活動，透露歹徒開槍對象疑似弄錯人，初步懷疑是權利車（流當車）衍生糾紛。
警方調查，李姓業者在當地獨自經營修車廠，沒有其他員工，他堅稱從未與人結怨，亦無感情糾紛。警方調閱監視器以車追人，發現歹徒作案後，將車輛駛往屏東河濱公園點火燒毀，待車輛燒成骨架後逃逸。
警方前天先在嘉義縣大林鎮找到蔡姓車主（卅四歲），之後又在屏東縣民宅逮獲接應歹徒的潘姓男子（卅歲），昨天鎖定開槍槍手是有詐欺等四條通緝的尹男（廿三歲），他犯案後帶女友躲在台中市一間摩鐵內，警方攻堅時，他還跳窗狂奔近一公里，最後因氣喘沒力被制伏。
警方在尹男背包內查獲一把短槍、子彈九顆，另在隔壁房間查獲尹男邱姓友人（廿四歲），同樣是詐欺通緝犯。
另名主嫌陳男（廿二歲）聞風警方將上門，乾脆攜帶一把長步槍、子彈廿二顆向屏東警方投案。據了解，尹男、陳男到案後，均供稱自己才是開槍者，陳男還說和李男有「賭債糾紛」，但李男否認。
由於四嫌供詞都避重就輕，警方懷疑幕後有藏鏡人未曝光，請示高雄地檢署後，檢察官將蔡男、潘男列關係人；尹男、陳男夜間不詢問，留置刑大拘留室，今天進一步追查是否有開錯槍，抑或是詐團黑吃黑等涉案動機。
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