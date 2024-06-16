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高雄汽修廠掃射案 警攻堅摩鐵逮人

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

高雄市兩名歹徒前天清晨持步槍朝大寮區一間汽車維修廠掃射將鐵門打成蜂窩，警方昨逮捕涉案的尹姓男子（後，灰衣者），陳姓男子（前方，黑衣者）則攜長槍投案。記者石秀華／翻攝
高雄市兩名歹徒前天清晨持步槍朝大寮區一間汽車維修廠掃射將鐵門打成蜂窩，警方昨逮捕涉案的尹姓男子（後，灰衣者），陳姓男子（前方，黑衣者）則攜長槍投案。記者石秀華／翻攝

高雄市前天發生兩名歹徒持步槍掃射大寮區一間汽車維修廠，歹徒將鐵門打成蜂窩後將車子開往屏東燒毀，警方陸續逮捕車主及接應者，昨天更掌握尹姓槍手帶女友入住摩鐵，大批警力前往台中攻堅，尹男跳窗逃跑遭制伏，現場搜出一把短槍；另一名陳姓主嫌則攜長槍投案；陳男聲稱和李姓業者有賭債糾紛，憤而開槍。

高雄市長陳其邁日前才說高雄市今年未發生槍擊案，沒想到隨即有歹徒持步槍掃射示威，挑釁公權力。警方昨在警察節破案，局長林炎田第一時間回報陳其邁，陳其邁當時人在柴山參加淨山活動，透露歹徒開槍對象疑似弄錯人，初步懷疑是權利車（流當車）衍生糾紛。

警方調查，李姓業者在當地獨自經營修車廠，沒有其他員工，他堅稱從未與人結怨，亦無感情糾紛。警方調閱監視器以車追人，發現歹徒作案後，將車輛駛往屏東河濱公園點火燒毀，待車輛燒成骨架後逃逸。

警方前天先在嘉義縣大林鎮找到蔡姓車主（卅四歲），之後又在屏東縣民宅逮獲接應歹徒的潘姓男子（卅歲），昨天鎖定開槍槍手是有詐欺等四條通緝的尹男（廿三歲），他犯案後帶女友躲在台中市一間摩鐵內，警方攻堅時，他還跳窗狂奔近一公里，最後因氣喘沒力被制伏。

警方在尹男背包內查獲一把短槍、子彈九顆，另在隔壁房間查獲尹男邱姓友人（廿四歲），同樣是詐欺通緝犯。

另名主嫌陳男（廿二歲）聞風警方將上門，乾脆攜帶一把長步槍、子彈廿二顆向屏東警方投案。據了解，尹男、陳男到案後，均供稱自己才是開槍者，陳男還說和李男有「賭債糾紛」，但李男否認。

由於四嫌供詞都避重就輕，警方懷疑幕後有藏鏡人未曝光，請示高雄地檢署後，檢察官將蔡男、潘男列關係人；尹男、陳男夜間不詢問，留置刑大拘留室，今天進一步追查是否有開錯槍，抑或是詐團黑吃黑等涉案動機。

屏東縣

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