鐵門成蜂窩…高雄汽修廠槍擊案偵破 陳其邁：疑找錯仇家、開錯槍

高雄市大寮區一間汽車維修廠昨遭歹徒步槍掃射，鐵門被打成蜂窩，警方陸續逮車主及接應者，今至台中摩鐵攻堅逮尹姓槍手，尹跳窗逃跑遭制伏，並搜出一把短槍。陳姓主嫌則攜長槍投案；陳稱和業者有賭債糾紛憤而開槍，李則否認；市長陳其邁淨山時，滿身是汗獲悉警方破案，還欣慰地向媒體透露，「嫌犯疑找錯仇家、開錯槍」。

高雄市長陳其邁前天在警察局警察節慶祝大會才說高雄市今年未發生一件槍擊案，歹徒隨即囂張朝大寮區一家汽修廠開了20槍示威，公然挑釁公權力。

警方調查，李男在當地獨自經營修車廠，背景單純，李案發後堅稱未與人結怨。警方在現場採集約廿枚彈殼，調閱監視器以車追人，發現歹徒將作案車輛駛往屏東河濱公園邊點火燒毀後，跳上他人接應車逃逸，作案車被燒成骨架。

警方昨下午先在嘉義縣找到蔡姓車主（34歲），前晚在屏東縣民宅逮獲接應歹徒的潘姓男子（30歲）。

警方昨上午掌握開槍的槍手尹姓男子（23歲）有詐欺等4項通緝，犯案後帶女友躲在台中市一間摩鐵，前往攻堅時，尹跳窗逃逸後遭警方制伏，並起獲一把短槍、子彈9顆，另在隔壁房查獲尹的友人、也是詐欺通緝的邱姓男子（24歲）。

另名犯嫌陳姓男子（22歲）因聞風警方即將找上門，昨午攜一把長步槍、子彈22顆向屏東警方投案。

據了解，尹、陳到案後，均稱自己才是開槍者，其中陳稱和李姓業者有賭債糾紛，但李否認。

警察局長林炎田在案發後，親自坐鎮指揮，一有嫌犯落網，還親自問詢，全案在警察節當天偵破，林炎田第一時間即回報市長陳其邁。

陳其邁當時人在柴山參加環保局淨山活動，接到林炎田的破案消息後，儘管全身是汗，仍帶著微笑跟旁人分享這項訊息，還透露歹徒開槍對象疑似弄錯，初步懷疑是權利車（流當車）所衍生的糾紛。