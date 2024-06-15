快訊

後悔來台沒多買！陸妹子嘗1伴手禮超驚豔 內行直呼識貨：是名店招牌

槍手落網！掃射高雄汽修廠成蜂窩 犯後帶女友摩鐵開房被逮

一路跟蹤還摸臀…新竹最美里長赴日遇癡漢性暗示 怒踹對方蛋蛋

槍手落網！掃射高雄汽修廠成蜂窩 犯後帶女友摩鐵開房被逮

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市大寮區一間汽車維修廠昨清晨遭人持步槍掃射，鐵門滿布彈孔如蜂窩，現場遺留20枚彈殼；業者指，「未與人結怨」，警方昨下午先在屏東河堤找到作案車輛，隨後在嘉義查獲蔡姓車主，昨晚逮獲接應2歹徒的潘姓男子；今天上午掌握尹姓槍手犯案後帶女友到台中摩鐵開房間，警攻堅時，尹欲跳窗逃遭警方制伏，另陳姓主嫌自知法網難逃，今午攜長槍向警方投案。

林園警分局警方昨上午7時30分許，接獲40餘歲的李姓業者報案，指位於民祥街的汽車修護廠遭人開槍，警方獲報趕抵現場，發現汽修廠鐵門滿布彈孔，地上彈殼四散，經鑑識採證清點，約遺留20枚彈殼。

李男稱，未與人結怨，也未和人有感情糾紛；警方調閱監視器發現，當時歹徒駕車到汽修廠門前，從右後座走下一名男子，隨即持槍朝鐵門掃射；警方研判歹徒至少2人，所幸當時汽修廠未營業，歹徒掃射時四周也無人，沒人受傷。

警方沿路調監視器，以車追人，發現歹徒事發後將作案車輛棄置在屏東河堤邊後，當下有人開車接應；昨下午3時許先在嘉義縣大林鎮查獲轎車車主蔡姓男子（34歲），蔡男看到警方追至嘉義相當錯愕。

警方另於昨晚8時35分許，在屏東縣某民宅逮獲開車接應歹徒的30歲潘姓男子；據了解，潘僅供述朋友叫他開車去河堤邊載人，不清楚發生何事。

警方持續追緝涉案的兩名歹徒，今天上午掌握開槍的槍手尹姓男子是通緝犯，在犯案後，帶著女友躲在台中市一間摩鐵，前往攻堅時，尹一度要跳窗逃逸，但被警方制伏，同時在其身上查獲1把短槍。

另一名犯嫌陳姓男子因聞風警方已找上門，今午攜一把長槍向屏東警方投案；警方將交叉比對4嫌供詞，以釐清朝一人經營的汽車維修廠開槍掃射的動機和原因。

高雄市大寮區一間汽車維修廠昨清晨遭人持步槍掃射，鐵門滿布彈孔如蜂窩，地上遺留一堆彈殼。記者石秀華／翻攝
高雄市大寮區一間汽車維修廠昨清晨遭人持步槍掃射，鐵門滿布彈孔如蜂窩，地上遺留一堆彈殼。記者石秀華／翻攝
高雄市大寮區一間汽車維修廠昨清晨遭人持步槍掃射，鐵門滿布彈孔如蜂窩，地上遺留一堆彈殼。記者石秀華／翻攝
高雄市大寮區一間汽車維修廠昨清晨遭人持步槍掃射，鐵門滿布彈孔如蜂窩，地上遺留一堆彈殼。記者石秀華／翻攝
高雄市大寮區一間汽車維修廠昨清晨遭人持步槍掃射，鐵門滿布彈孔如蜂窩，地上遺留一堆彈殼。記者石秀華／翻攝
高雄市大寮區一間汽車維修廠昨清晨遭人持步槍掃射，鐵門滿布彈孔如蜂窩，地上遺留一堆彈殼。記者石秀華／翻攝

嘉義 屏東縣 高雄市

延伸閱讀

Toyz入獄將滿一個月 網爆母探監女友篠崎泫貼心陪身旁

捷運濺血案後…中捷今演練模擬列車隨機攻擊

Toyz入獄將滿一個月 網爆母探監女友篠崎泫貼心陪身旁

從小立志從警 模範警洪智明曾扮嫖客、圍捕歹徒35年績效斐然

相關新聞

張學友演唱會假黃牛被逮！詐20名歌迷進帳30多萬...女性居多

歌手張學友來台開唱，引發搶票旋風，新北市41歲周姓男子趁機假扮黃牛，利用張學友演唱會門票熱銷契機，在臉書社群張貼販售門票...

影／網購外流信用卡號 吸毒夫妻檔盜刷保健品找車手代領全落網

新北市張姓男子與妻子柯女二人以網購外流信用卡號盜刷購買高檔保健食品，再找車手余姓男子代收後，再利用網路平台脫手轉售圖利，...

槍手落網！掃射高雄汽修廠成蜂窩 犯後帶女友摩鐵開房警逮人

高雄市大寮區一間汽車維修廠昨清晨遭人持步槍掃射，鐵門滿布彈孔如蜂窩，現場遺留20枚彈殼；業者指，「未與人結怨」，警方昨下...

400萬K毒假冒「伴手禮」藏行李 大馬男子頻繁來台終落網

馬來西亞籍萬姓男子受雇運毒集團，扮毒騾在國際間頻繁運毒，今年4月中旬將2公斤、市價400萬元K他命毒品，以食品包裝假冒「...

北巿大樓端午連假沒水可用...水表竟失蹤 警速逮竊盜二人組

今年端午連假，台北市興隆路四段一處大樓卻多日無水可用，起初大樓居民以為停水，沒想到上大樓屋頂天台查看，大批水表不翼而飛，...

影／槍手同夥抓到了！高雄汽修廠遭步槍掃射成蜂窩 警逮接應共犯

高雄市大寮區一間汽車維修廠昨清晨遭人持步槍掃射，鐵門滿布彈孔如蜂窩，現場遺留20枚彈殼，幸無人受傷；業者指，「未與人結怨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。