槍手落網！掃射高雄汽修廠成蜂窩 犯後帶女友摩鐵開房被逮

高雄市大寮區一間汽車維修廠昨清晨遭人持步槍掃射，鐵門滿布彈孔如蜂窩，現場遺留20枚彈殼；業者指，「未與人結怨」，警方昨下午先在屏東河堤找到作案車輛，隨後在嘉義查獲蔡姓車主，昨晚逮獲接應2歹徒的潘姓男子；今天上午掌握尹姓槍手犯案後帶女友到台中摩鐵開房間，警攻堅時，尹欲跳窗逃遭警方制伏，另陳姓主嫌自知法網難逃，今午攜長槍向警方投案。

林園警分局警方昨上午7時30分許，接獲40餘歲的李姓業者報案，指位於民祥街的汽車修護廠遭人開槍，警方獲報趕抵現場，發現汽修廠鐵門滿布彈孔，地上彈殼四散，經鑑識採證清點，約遺留20枚彈殼。

李男稱，未與人結怨，也未和人有感情糾紛；警方調閱監視器發現，當時歹徒駕車到汽修廠門前，從右後座走下一名男子，隨即持槍朝鐵門掃射；警方研判歹徒至少2人，所幸當時汽修廠未營業，歹徒掃射時四周也無人，沒人受傷。

警方沿路調監視器，以車追人，發現歹徒事發後將作案車輛棄置在屏東河堤邊後，當下有人開車接應；昨下午3時許先在嘉義縣大林鎮查獲轎車車主蔡姓男子（34歲），蔡男看到警方追至嘉義相當錯愕。

警方另於昨晚8時35分許，在屏東縣某民宅逮獲開車接應歹徒的30歲潘姓男子；據了解，潘僅供述朋友叫他開車去河堤邊載人，不清楚發生何事。

警方持續追緝涉案的兩名歹徒，今天上午掌握開槍的槍手尹姓男子是通緝犯，在犯案後，帶著女友躲在台中市一間摩鐵，前往攻堅時，尹一度要跳窗逃逸，但被警方制伏，同時在其身上查獲1把短槍。

另一名犯嫌陳姓男子因聞風警方已找上門，今午攜一把長槍向屏東警方投案；警方將交叉比對4嫌供詞，以釐清朝一人經營的汽車維修廠開槍掃射的動機和原因。