400萬K毒假冒「伴手禮」藏行李 大馬男子頻繁來台終落網

馬來西亞籍萬姓男子受雇運毒集團，扮毒騾在國際間頻繁運毒，今年4月中旬將2公斤、市價400萬元K他命毒品，以食品包裝假冒「伴手禮」夾藏行李內，搭紅眼班機於清晨入境，遭海關攔檢查獲，桃園地檢署近日依運輸三級毒品等罪將萬男起訴，目前羈押看守所中，未來判決確定服刑後，驅逐出境。

起訴指出，29歲馬籍萬姓男子（Wan Mu Azim Bin Wan Abidin）今年4月間受自稱「RusLin」同鄉的運毒集團成員指示走私毒品輸台，同月16日晚間，萬男根據RusLin指示，前往吉隆坡的Tune Hotel拿取以食品外包裝、夾藏重約2065.14公克三級毒品K他命裝入行李箱，先自吉隆坡搭機至新加坡。

然後由新加坡樟宜機場搭乘4月18日凌晨1點5分來台的酷航班機，於清晨6點抵達，萬男領取託運行李後，在桃園機場第一航廈接受入境查驗時，經財政部關務署台北關人員攔檢查獲，查扣分裝成30小包的K他命毒品及蘋果牌手機，案經調查局桃園市調處移送。

萬男於調詢及檢方偵訊中，坦承受雇於RusLin，將攜帶交付的K他命毒品夾藏行李走私入境我國；不過檢調調閱萬男入出境資料發現，他並非首次來台，且自今年元月間迄今，已入境我國多次，其中3月18日入境後，翌日立刻出境，與一般觀光客的旅遊行程迥異。

檢調清查，萬男與運毒成員「RusLin」間，分別以通訊軟體WhatApp、Telegram的對話聊天室均設定訊息自動刪除，明顯是為了規避查緝，不過在來不及刪除的對話框中，萬男曾詢問有無薪水等問題；檢方偵結以毒品罪的運輸三級毒品及懲治走私條例的私運管制物品進口等罪起訴並將RusLin列為共犯。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885