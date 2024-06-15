影／網購外流信用卡號 吸毒夫妻檔盜刷保健品找車手代領全落網

新北市張姓男子與妻子柯女二人以網購外流信用卡號盜刷購買高檔保健食品，再找車手余姓男子代收後，再利用網路平台脫手轉售圖利，2個月獲利達51萬餘元。出貨的保健食品公司因銀行認屬爭議款項拒絕支付向新北警方報案，警方追查金流日前先後查獲余男及張男夫妻檔到案並查獲毒品，警詢後依詐欺、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市刑大科偵隊今年4月中接獲國內一間保健食品公司報案，旨稱遭詐騙集團盜刷購買該公司高單價保健食品，因網路刷卡交易為銀行認屬爭議款項拒絕支付，導致使公司因而遭受重大營業損失。

新北市刑大獲報後，追查交易金流並協同該公司人員喬裝送貨員，今年4月底當場查獲收貨的車手余姓男子（31歲）並報請新北地檢署檢察官指揮，溯源查知幕後上游主嫌，日前持搜索票及拘票前往新北市鶯歌區查獲張姓男子（31歲）、妻子柯姓女子（31歲）夫妻檔2人到案，查扣手機4支、筆電1台、人頭證件9張等，並於現場查獲安非他命、哈密瓜錠及K他命等各式毒品。

據了解，張姓夫妻檔供稱從不明網站購買多筆外流信用卡卡號資料後，以假人頭註冊會員帳號購買產品，再將獲取商品於網路平台轉手變賣，初步清查盜刷金額約51萬8400元，張男並坦承持有及吸食毒品，警詢後依詐欺、毒品等罪嫌移送，新北地檢署檢官訊後張男及余男2人向法院聲請羈押禁見獲准，柯女訊後飭回。

新北市詐欺防制辦公室呼籲民眾對外登記留下個資、信用卡資料前，務必審慎小心，避免個資遭洩漏、盜用，若民眾發現持卡有遭盜刷或權益受損情形，務必第一時間聯繫發卡銀行止付，並儘快向就近警察單位報案，以即時止付追回。

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