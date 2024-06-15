張學友演唱會假黃牛被逮！詐20名歌迷進帳30多萬...女性居多

歌手張學友來台開唱，引發搶票旋風，新北市41歲周姓男子趁機假扮黃牛，利用張學友演唱會門票熱銷契機，在臉書社群張貼販售門票，誘騙被害人誤信可以購得黃牛票，警方日前逮人，清查被害人數達20人，財損30多萬元。

刑事局指出，周嫌趁張學友演唱會門票熱銷契機，在臉書社群張貼販售演唱會門票，誘騙歌迷誤認可以購得黃牛票，雙方約定交易後，轉帳至犯嫌指定金融帳戶，被害人卻沒有獲得任何票務資訊，才察覺遭詐騙。

從今年3月下旬至5月上旬演唱會開唱前，被害人數達20名以上，以年輕女性14名居多，占比例約3分之2，至於財損金額，每名被害人受騙1800元至8萬元不等。