張學友演唱會假黃牛被逮！詐20名歌迷進帳30多萬...女性居多
歌手張學友來台開唱，引發搶票旋風，新北市41歲周姓男子趁機假扮黃牛，利用張學友演唱會門票熱銷契機，在臉書社群張貼販售門票，誘騙被害人誤信可以購得黃牛票，警方日前逮人，清查被害人數達20人，財損30多萬元。
刑事局指出，周嫌趁張學友演唱會門票熱銷契機，在臉書社群張貼販售演唱會門票，誘騙歌迷誤認可以購得黃牛票，雙方約定交易後，轉帳至犯嫌指定金融帳戶，被害人卻沒有獲得任何票務資訊，才察覺遭詐騙。
從今年3月下旬至5月上旬演唱會開唱前，被害人數達20名以上，以年輕女性14名居多，占比例約3分之2，至於財損金額，每名被害人受騙1800元至8萬元不等。
警方指出，犯嫌使用多個人頭金融帳號作為犯罪工具，警方確認犯嫌真實身分與犯罪事證，這個月6日下午，警方持拘票在新北市新店區查獲犯嫌到案，並持搜索票前往犯嫌位於新北市中和區住處實施搜索，全案依刑法詐欺罪嫌送辦。
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