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北巿大樓端午連假沒水可用...水表竟失蹤 警速逮竊盜二人組

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

今年端午連假，台北市興隆路四段一處大樓卻多日無水可用，起初大樓居民以為停水，沒想到上大樓屋頂天台查看，大批水表不翼而飛，趕緊報警處理。

鑑識人員及受理員警細心了解相關案情及清查損失，發現竟達50顆水表失竊，文山一警分局立即與刑警大隊肅竊組組成專案小組，並調閱監視器查看。

警方發現犯嫌有地緣關係，作案動線刻意選擇監視器死角或人行道，全程戴口罩，躲避警方查緝。警方抽絲剝繭，發現疑似搬運贓物的2名竊嫌身影，其中1名35歲陳姓犯嫌（毒品竊盜前科），還是6日分局溯源查獲的販毒案件主嫌。

警方12日過濾出2名犯嫌身分及作案時程，除陳嫌外，還有41歲周姓犯嫌（毒品、竊盜前科），兩人9日、11日騎乘機車作案，10日駕駛汽車作案。警方追查銷贓管道，在松山區一處資源回收廠起獲贓物水表41顆。

警方向台北地院聲請搜索票，14日拘提2名犯嫌，在住處搜出作案衣服、鞋子等贓證物，犯嫌偵詢時坦承作案，全案依竊盗罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

陳姓男子（前）夥同楊姓男子，端午連假期間在台北市文山區一處大樓，行竊50顆水表，被轄區警方迅速逮捕。記者廖炳棋/翻攝
陳姓男子（前）夥同楊姓男子，端午連假期間在台北市文山區一處大樓，行竊50顆水表，被轄區警方迅速逮捕。記者廖炳棋/翻攝
陳姓男子夥同楊姓男子，端午連假期間在台北市文山區一處大樓，行竊50顆水表，被轄區警方迅速逮捕。記者廖炳棋/翻攝
陳姓男子夥同楊姓男子，端午連假期間在台北市文山區一處大樓，行竊50顆水表，被轄區警方迅速逮捕。記者廖炳棋/翻攝

毒品 監視器 竊盜

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