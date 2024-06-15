北巿大樓端午連假沒水可用...水表竟失蹤 警速逮竊盜二人組

今年端午連假，台北市興隆路四段一處大樓卻多日無水可用，起初大樓居民以為停水，沒想到上大樓屋頂天台查看，大批水表不翼而飛，趕緊報警處理。

鑑識人員及受理員警細心了解相關案情及清查損失，發現竟達50顆水表失竊，文山一警分局立即與刑警大隊肅竊組組成專案小組，並調閱監視器查看。

警方發現犯嫌有地緣關係，作案動線刻意選擇監視器死角或人行道，全程戴口罩，躲避警方查緝。警方抽絲剝繭，發現疑似搬運贓物的2名竊嫌身影，其中1名35歲陳姓犯嫌（毒品、竊盜前科），還是6日分局溯源查獲的販毒案件主嫌。

警方12日過濾出2名犯嫌身分及作案時程，除陳嫌外，還有41歲周姓犯嫌（毒品、竊盜前科），兩人9日、11日騎乘機車作案，10日駕駛汽車作案。警方追查銷贓管道，在松山區一處資源回收廠起獲贓物水表41顆。