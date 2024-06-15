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影／槍手同夥抓到了！高雄汽修廠遭步槍掃射成蜂窩 警逮接應共犯

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市大寮區一間汽車維修廠昨清晨遭人持步槍掃射，鐵門滿布彈孔如蜂窩，現場遺留20枚彈殼，幸無人受傷；業者指，「未與人結怨」，警方昨下午先在屏東河堤找到作案車輛，隨後在嘉義查獲蔡姓車主，昨晚逮獲開車接應2歹徒的潘姓男子；蔡、潘兩人供詞避重就輕，且無法交代借車及接人理由，被警方留置一夜，今將續問，釐清歹徒犯案動機。

高雄市長陳其邁前天下午在警察局舉辦的警察節慶祝活動致詞，對於高雄市治安評比交出六都第兩名成績，強調高雄市今年迄今沒有發生一件槍擊案；未料，昨清晨4點多，位於大寮區民祥街一家汽車維修廠，即遭人持步槍掃射。

林園警分局警方昨上午7時30分許，接獲40餘歲的李姓業者報案，指位於民祥街的汽車修護廠遭人開槍，警方獲報趕抵現場，發現汽修廠鐵門滿布彈孔，地上彈殼四散，經鑑識採證清點，約遺留20枚彈殼。

李男稱，未與人結怨，也未和人有感情糾紛；警方調閱監視器發現，當時歹徒駕車到汽修廠門前，從右後座走下一名男子，隨即持槍朝鐵門掃射；警方研判歹徒至少2人，所幸當時汽修廠未營業，歹徒掃射時四周也無人，沒人受傷。

警方沿路調監視器，以車追人，發現歹徒事發後將作案車輛棄置在屏東河堤邊後，當下有人開車接應；昨下午3時許先在嘉義縣大林鎮查獲轎車車主蔡姓男子（34歲），蔡男看到警方追至嘉義相當錯愕。

對於為何借車給涉槍擊案的2名歹徒，蔡辯稱車子數年前就借給朋友，因無法清楚交代對方身分，被警方留置調查。

警方昨晚8時35分許，在屏東縣某民宅逮獲開車接應歹徒的30歲潘姓男子；據了解，潘僅供述朋友叫他開車去河堤邊載人，不清楚發生何事。

警方今天將再續問蔡、潘兩人，以釐清兩人在整起槍擊案中的角色，並持續追緝槍擊案兩名犯嫌。

高雄市大寮區一間汽車維修廠昨清晨遭人持步槍掃射，鐵門滿布彈孔如蜂窩，地上遺留一堆彈殼。記者石秀華／翻攝
高雄市大寮區一間汽車維修廠昨清晨遭人持步槍掃射，鐵門滿布彈孔如蜂窩，地上遺留一堆彈殼。記者石秀華／翻攝
高雄市大寮區一間汽車維修廠昨清晨遭人持步槍掃射，鐵門滿布彈孔如蜂窩，地上遺留一堆彈殼。記者石秀華／翻攝
高雄市大寮區一間汽車維修廠昨清晨遭人持步槍掃射，鐵門滿布彈孔如蜂窩，地上遺留一堆彈殼。記者石秀華／翻攝
高雄市大寮區一間汽車維修廠昨清晨遭人持步槍掃射，鐵門滿布彈孔如蜂窩；警方昨晚在屏東逮獲接應兩名歹徒的共犯潘姓男子。記者石秀華／翻攝
高雄市大寮區一間汽車維修廠昨清晨遭人持步槍掃射，鐵門滿布彈孔如蜂窩；警方昨晚在屏東逮獲接應兩名歹徒的共犯潘姓男子。記者石秀華／翻攝
高雄市大寮區一間汽車維修廠昨清晨遭人持步槍掃射，鐵門滿布彈孔如蜂窩；警方昨下午在嘉義逮獲作案車輛的車主蔡姓男子。記者石秀華／翻攝
高雄市大寮區一間汽車維修廠昨清晨遭人持步槍掃射，鐵門滿布彈孔如蜂窩；警方昨下午在嘉義逮獲作案車輛的車主蔡姓男子。記者石秀華／翻攝

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