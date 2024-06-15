高雄汽修廠 清晨遭步槍掃射

位於高雄市大寮區一家汽車維修廠鐵門昨天凌晨遭人持步槍掃射，現場遺留數10個彈殼，鐵門滿布彈孔，地上都是彈殼。圖／讀者提供

高雄市發生今年首件槍擊案，大寮區一間汽車維修廠昨天清晨四點遭人持步槍掃射，鐵門滿布彈孔如蜂窩，無人受傷，警方到場採集約廿枚彈殼，初步掌握歹徒一人駕車，一人開槍，至少兩人犯案；警方以車追人，發現歹徒將作案車輛棄置在屏東河堤邊後逃逸，下午在嘉義縣大林鎮找到蔡姓車主，蔡男看到警方相當錯愕。

至於為何借車給槍擊案的兩名歹徒？蔡男（卅四歲）辯稱，車子數年前就借給朋友，但又無法清楚交代對方身分，被警方帶回調查。李姓業者堅稱「從未與人結怨」，警方不排除歹徒找錯仇家、開錯槍或另有隱情。

高雄市長陳其邁前天在市警局舉辦的警察節慶祝活動上，對高雄市治安評比交出六都第二名的成績，頗為自豪，並強調，高雄市今年迄今沒發生一件槍擊案，未料，不到廿四小時，大寮區民祥街一家汽車維修廠，即遭人持步槍掃射。

據了解，汽修廠對面店家清晨聽到些許聲響，但不以為意，直到上午走進汽修廠門前發現地上都是彈殼，才驚覺原來遭開槍，汽修廠鐵門被打成一個個小洞，宛如蜂窩，通報李姓老闆；李男聞訊趕至，隨後報警。

林園警分局指出，經清點有廿枚步槍彈殼，調閱周圍監視器，發現歹徒駕駛淺色系的Nissan轎車，一人駕車，一人從右後座走下來，隨即持槍朝汽修廠鐵門掃射，教訓意味濃厚；研判歹徒至少兩人，是否車上另有其他人，尚待清查。

警方調查，李男在當地獨自經營修車廠，沒有其他員工，背景單純；李男也堅稱未與人結怨，無感情糾紛，事發後，甚至高調向親友抱怨，好端端汽修廠怎會被人打成蜂窩？

由於陳其邁才說高雄市今年未發生槍擊案，歹徒選在警察節前夕囂張開槍示威，公然挑釁公權力，讓警方顏面無光，林園分局和刑大成立專案小組追查，釐清開槍背後動機和原因。