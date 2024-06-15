1899人受害 …App藏木馬 下載被轉走7.8億

刑事局與馬來西亞、新加坡警方合作，破獲詐騙集團以手機木馬程式轉走民眾銀行帳戶金錢案件，去年共1899人受害，歹徒騙走7億8千多萬元新台幣，3國警方逮捕台灣及馬國籍嫌犯共6人。

刑事局指出，新加坡警察接獲民眾報案，他們透過臉書廣告，下載販售便宜貓砂、共享汽車客製化等App，不料這些App有木馬程式，歹徒假冒客服打給民眾，誘騙提供銀行帳號密碼，聲稱可快速購買廉價商品，取得帳密後，詐團藉由遠端伺服器，操控被害人手機，登入網銀轉走所有存款，再跨國匯到馬來西亞的銀行帳戶，經多次轉帳洗錢購買虛擬貨幣。

台籍蔡姓、謝姓男子等人，發現木馬App有利可圖，經由介紹前往馬國，向馬國詐團承租App，熟悉整套詐騙劇本，隨後在台灣成立機房，得手贓款分2成至5成利潤。