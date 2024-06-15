聽新聞
test
0:00 / 0:00

1899人受害 …App藏木馬 下載被轉走7.8億

聯合報／ 記者廖炳棋／台北報導

刑事局與馬來西亞新加坡警方合作，破獲詐騙集團以手機木馬程式轉走民眾銀行帳戶金錢案件，去年共1899人受害，歹徒騙走7億8千多萬元新台幣，3國警方逮捕台灣及馬國籍嫌犯共6人。

刑事局指出，新加坡警察接獲民眾報案，他們透過臉書廣告，下載販售便宜貓砂、共享汽車客製化等App，不料這些App有木馬程式，歹徒假冒客服打給民眾，誘騙提供銀行帳號密碼，聲稱可快速購買廉價商品，取得帳密後，詐團藉由遠端伺服器，操控被害人手機，登入網銀轉走所有存款，再跨國匯到馬來西亞的銀行帳戶，經多次轉帳洗錢購買虛擬貨幣。

台籍蔡姓、謝姓男子等人，發現木馬App有利可圖，經由介紹前往馬國，向馬國詐團承租App，熟悉整套詐騙劇本，隨後在台灣成立機房，得手贓款分2成至5成利潤。

新加坡 詐騙集團 馬來西亞

延伸閱讀

打臉陳其邁「今年高市沒槍擊案」…汽修廠鐵門遭掃射成蜂窩 涉案車主落網了

下載APP含木馬遭轉走存款 台、星、馬三地警方破詐團

高雄汽修廠遭掃射20槍鐵門成蜂窩　怪！老闆說未與人結怨

「假冒謝金河」騙投資收簿詐團16人送辦 多名人頭戶被軟禁

相關新聞

打臉陳其邁「今年高市沒槍擊案」…汽修廠鐵門遭掃射成蜂窩 涉案車主落網了

高雄市大寮區一間汽車維修廠今清晨遭人持步槍掃射，鐵門滿布彈孔如蜂窩，現場遺留20枚彈殼，幸無人受傷；業者指，「未與人結怨...

下載APP含木馬遭轉走存款 台、星、馬三地警方破詐團

刑事警察局與馬來西亞、新加坡警方合作，破獲詐騙集團以手機木馬程式轉走民眾銀行帳戶金錢案件，去年一年共1899人受害，歹徒...

1899人受害 …App藏木馬 下載被轉走7.8億

刑事局與馬來西亞、新加坡警方合作，破獲詐騙集團以手機木馬程式轉走民眾銀行帳戶金錢案件，去年共1899人受害，歹徒騙走7億...

高雄汽修廠 清晨遭步槍掃射

高雄市發生今年首件槍擊案，大寮區一間汽車維修廠昨天清晨四點遭人持步槍掃射，鐵門滿布彈孔如蜂窩，無人受傷，警方到場採集約廿...

社會事件可揭未成年姓名？ 政院委員：保護兒少、新聞自由非對立

新北市日前發生國中生持刀傷害同學事件，有網紅動用「私刑正義」揭露其外觀與姓名。然依兒少權法第69條規定，任何宣傳品、媒體...

高雄汽修廠遭掃射20槍鐵門成蜂窩　怪！老闆說未與人結怨

高雄市大寮區民祥街一間汽車維修廠今天清晨4點多遭人持步槍掃射，鐵門滿布彈孔如蜂窩，歹徒駕車揚長而去，幸無人受傷；警方獲報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。