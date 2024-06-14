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打臉陳其邁「今年高市沒槍擊案」…汽修廠鐵門遭掃射成蜂窩 涉案車主落網了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄市刑大警方今天下午3時許在嘉義縣大林鎮循線找到涉槍擊案的轎車車主蔡姓男子，將他帶回調查。記者石秀華／翻攝
高雄市刑大警方今天下午3時許在嘉義縣大林鎮循線找到涉槍擊案的轎車車主蔡姓男子，將他帶回調查。記者石秀華／翻攝

高雄市大寮區一間汽車維修廠今清晨遭人持步槍掃射，鐵門滿布彈孔如蜂窩，現場遺留20枚彈殼，幸無人受傷；業者指，「未與人結怨」，警方掌握歹徒至少2人，下午先在屏東河堤找到作案車輛，隨後在嘉義查獲蔡姓車主，蔡聲稱多年前將車借給他人，因無法交代對方身分，被警方帶回調查。

高雄市長陳其邁昨下午在警察局舉辦的警察節慶祝活動致詞，對於高雄市治安評比交出六都第兩名成績，頗為自豪，並強調高雄市今年迄今沒有發生一件槍擊案；未料，話猶言在耳，今天清晨，位於大寮區民祥街一家汽車維修廠，即遭人持步槍掃射。

林園警分局指出，警方今天上午7時30分許，接獲40餘歲的李姓業者報案，指位於民祥街的汽車修護廠遭人開槍，警方獲報趕抵現場，發現汽修廠鐵門滿布彈孔，地上彈殼四散，經鑑識採證清點，約遺留20枚彈殼。

據了解，李男向警方聲稱，未與人結怨，也未和人有感情糾紛；警方調閱監視器發現，當時歹徒駕車到汽修廠門前，從右後座走下一名男子，隨即持槍朝鐵門掃射；警方研判歹徒至少2人，是否車上另有其他人，尚待清查，所幸當時汽修廠未營業，歹徒掃射時四周也無人，沒人受傷。

由於陳其邁昨才說高雄市迄今未發生槍擊案，歹徒又選在警察節前夕囂張開槍，公然挑釁警方維護治安的公權力，讓警方顏面無光，林園分局已和刑大警方共組專案小組追查，擴大調閱沿路監視器，以車追人。

警方以車追人，後發現歹徒事發後將作案車輛棄置在屏東河堤邊後逃逸，今下午3時許在嘉義縣大林鎮循線找到轎車車主蔡姓男子（34歲），蔡男看到警方追至嘉義相當錯愕。

對於為何借車給槍擊案的2名歹徒，蔡辯稱車子數年前就借給朋友，因無法清楚交代對方身分，被警方帶回調查，以釐清案情。

位於高雄市大寮區一家汽車維修廠鐵門今凌晨遭人持步槍掃射，現場遺留數10個彈殼，鐵門滿布彈孔，地上都是彈殼。圖／讀者提供
位於高雄市大寮區一家汽車維修廠鐵門今凌晨遭人持步槍掃射，現場遺留數10個彈殼，鐵門滿布彈孔，地上都是彈殼。圖／讀者提供
位於高雄市大寮區一家汽車維修廠鐵門今凌晨遭人持步槍掃射，現場遺留數10個彈殼，鐵門滿布彈孔。圖／讀者提供
位於高雄市大寮區一家汽車維修廠鐵門今凌晨遭人持步槍掃射，現場遺留數10個彈殼，鐵門滿布彈孔。圖／讀者提供

槍擊 監視器 警察 車主

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