下載APP含木馬遭轉走存款 台、星、馬三地警方破詐團

刑事警察局與馬來西亞、新加坡警方合作，破獲詐騙集團以手機木馬程式轉走民眾銀行帳戶金錢案件，去年一年共1899人受害，歹徒騙走7億8000多萬元新台幣，3國警方逮捕台灣及馬國籍嫌犯共6人。

刑事局指出，新加坡警察部隊接獲新加坡民眾報案，他們透過臉書廣告，下載販售便宜貓砂、共享汽車等客製化APP，不料這些APP有木馬程式，歹徒假冒客服人員，打給下載APP的民眾，誘騙提供銀行帳號密碼，聲稱可快速購買廉價商品，取得帳密後，詐團藉由遠端伺服器，操控被害人手機，登入網銀轉走所有存款，跨國匯到馬來西亞銀行帳戶，再多次轉帳洗錢購買虛擬貨幣。

台灣籍蔡姓、謝姓男子等人，發現木馬APP有利可圖，經由介紹前往馬國，向馬國詐團承租APP，並熟悉整套詐騙劇本，隨後在台灣成立機房，得手贓款分2成至5成利潤。

新加坡警方與馬國、台灣警方交換情資，台灣警方先在上個月15日，搜索國內機房，逮捕蔡男、謝男、吳男與陳女共4人，查扣約15萬多元的虛擬貨幣、手機等贓證物，並向橋頭地院聲請，扣押涉案金融帳戶及2棟房子，價值約4300多萬元，最後裁定核准。