影／台南24歲藥頭BMW代步 把千萬新家當分裝場被警抄了

台南市警五分局向上溯源追查毒品案，鎖定藥頭24歲林姓男子藏身在安南區新社區大樓上千萬新成屋內，疑藏有大量毒品，經蒐證後報請台南地檢署指揮，昨下午在他正準備開BMW名車出門時當場逮獲，並起出大量混合式毒品及分裝工具，形同一個毒品分裝場。

第五分局副分局長吳秉蒼說，昨下午持搜索票至安南區搜索，當場查獲林涉嫌從事毒品分裝，查扣二、三級毒品粉末1千8百多公克、混合用果汁粉8千2百多公克、封膜機、磅秤、包裝袋、作案用手機等物，案依毒品危害防制條例罪嫌送辦，並持續向上溯源追查。

警方專案小組前往安南區府安路段上社區大樓，剛好林在地下室正準備開BMW出門，警方見機不可失，將他逮捕外，也進入他新購入新屋內搜索，赫然發現林在住家內私設毒品分裝場。

現場查扣工作用手機2支、三級毒品K他命共13包(毛重共168.18公克)、已封膜二級毒品咖啡包共71包(毛重共306.29公克)、二級毒品混合物兩盒(毛重1362公克)、混合用果汁粉9包(毛重共8219.4公克)、封膜機1台、磅秤4台、未使用毒品咖啡包包裝袋13批、夾鏈袋1批等相關證物。

據調查，所查扣毒品數量粗估可達上百人施用，也將為他帶來可觀收入，警詢後，將他依毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦，並持續向上溯源追查。

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