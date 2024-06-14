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影／買車糾紛當街開3槍！土城「休假警」通報跨區攔截圍捕逮3人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

劉姓男子與葉姓男子二人先前有購買二手車交易糾紛，昨晚二人在土城區新北地檢署附近停車場取車時巧遇，劉涉嫌持槍朝葉男汽車連開3槍，搭友人汽車逃逸，土城休假員警驚聞槍響，立即通報並跨區與新店警方合力攔截圍捕逮劉姓男子等3人並查扣3把改造長短槍及子彈。警詢後依槍砲及殺人未遂罪嫌將3人移送新北地檢署偵辦。

新北市土城警分局金城派出所員警王博逸昨晚休假前往土城區金城路二段、新北地檢署附近一間連鎖健身房運動，晚上7時28分在路邊準備騎車離開時，驚聞3聲槍響，立即通報分局並到停車場調閱監視器，發生有人朝一輛汽車開3槍逞凶情事，鎖定車號追緝，發現該車開往新店區。

土城警方跨區與新店警方合力攔截圍捕，昨晚8時42分在新店區安康路二段一間加油站對面，攔截圍捕開車的張姓男子（24歲）和同車27歲張姓男子，查扣改造長短槍3把、子彈16顆、手機2支；警方追查涉嫌開槍逞凶的劉姓男子（25歲）已提前在新店區安豐路下車，立即上門逮人。

據了解，劉男與葉男（25歲）之間因購買二手車有150萬元的交易糾紛，劉不滿車況問題，雙方早有嫌隙，昨晚正好在土城的停車場相遇，劉男一時氣憤涉嫌持槍朝葉男汽車連開3槍洩憤。警詢後今依槍砲及殺人未遂罪嫌將3人移送新北地檢署偵辦。

新北市土城員警王博逸休假昨晚上健身房，路邊驚聞槍響，立即通報並跨區與新店警方合力攔截圍捕逮3嫌，並查扣3把改造長短槍及子彈，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市土城員警王博逸休假昨晚上健身房，路邊驚聞槍響，立即通報並跨區與新店警方合力攔截圍捕逮3嫌，並查扣3把改造長短槍及子彈，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市土城員警王博逸休假昨晚上健身房，路邊驚聞槍響，立即通報並跨區與新店警方合力攔截圍捕逮3嫌，並查扣3把改造長短槍及子彈，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市土城員警王博逸休假昨晚上健身房，路邊驚聞槍響，立即通報並跨區與新店警方合力攔截圍捕逮3嫌，並查扣3把改造長短槍及子彈，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市土城員警王博逸休假昨晚上健身房，路邊驚聞槍響，立即通報並跨區與新店警方合力攔截圍捕逮3嫌，並查扣3把改造長短槍及子彈，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市土城員警王博逸休假昨晚上健身房，路邊驚聞槍響，立即通報並跨區與新店警方合力攔截圍捕逮3嫌，並查扣3把改造長短槍及子彈，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市土城員警王博逸休假昨晚上健身房，路邊驚聞槍響，立即通報並跨區與新店警方合力攔截圍捕逮3嫌，並查扣3把改造長短槍及子彈，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市土城員警王博逸休假昨晚上健身房，路邊驚聞槍響，立即通報並跨區與新店警方合力攔截圍捕逮3嫌，並查扣3把改造長短槍及子彈，警詢後依法送辦。記者王長鼎／翻攝

停車場 殺人

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