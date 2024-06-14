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影／高雄毒販送貨到招待所 警方攻堅查獲10公斤K毒逮10人

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

保安警察第三總隊溯源追查毒品，發現陳姓、王姓2男子涉嫌送大批毒品到1處私人招待所，裡面有8名男女開毒趴，共查扣10公斤K他命和疑要提煉毒品用的感冒藥丸21萬餘顆，將陳等10人依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

保三總隊第二大隊今天表示，這次查扣的K他命，黑市價值700萬元，另21萬5千餘顆感冒藥丸，市價約300萬元，提煉後約可製成7至10公斤的安非他命，如流入市面將嚴重危害國人身心健康。

據了解，保三總隊今年初查獲毒品交易案，溯源追查貨源，查出陳姓男子（33歲）疑是販毒盤商，追查他的下落，3月8日查出他的行蹤，追到高雄市仁武區1處鐵皮屋私人招待所，發現他下車進入招待所後不久出門，警方立即攔車，控制陳和仍在車上的王姓男子（45歲）。

警方立即湧入招待所查緝毒品，發現招待所內另有7男1女正涉嫌吸毒開趴，查扣9公斤以茶葉包裝的K他命、一粒眠38公克，以及21萬5000餘顆感冒藥丸，逮捕陳、王等10人，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高雄毒販送招待所，警方攻堅查獲10公斤K毒等大批毒品。記者林保光／翻攝
高雄毒販送招待所，警方攻堅查獲10公斤K毒等大批毒品。記者林保光／翻攝
高雄毒販送招待所，警方攻堅查獲10公斤K毒等大批毒品。記者林保光／翻攝
高雄毒販送招待所，警方攻堅查獲10公斤K毒等大批毒品。記者林保光／翻攝
高雄毒販送招待所，警方攻堅查獲10公斤K毒等大批毒品。記者林保光／翻攝
高雄毒販送招待所，警方攻堅查獲10公斤K毒等大批毒品。記者林保光／翻攝
高雄毒販送招待所，警方攻堅查獲10公斤K毒等大批毒品。記者林保光／翻攝
高雄毒販送招待所，警方攻堅查獲10公斤K毒等大批毒品。記者林保光／翻攝

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