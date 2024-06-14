被騙去KK園區一天工作16小時！妹目睹哥被剃光頭...有人逃跑被槍殺

台中張姓男子和劉姓、周姓同夥誘拐5名台人赴緬甸KK園區做詐騙，佯以合法博弈月薪5、6萬元招募，其中一對被害兄妹說，一天被迫工作16小時，妹妹還目睹哥哥反抗慘遭剃光頭、體罰，還有人逃跑被槍殺，法院審理後依意圖營利以詐術使人出國罪判張等3人3年8月至4年8月，可上訴。

檢警調查，張男專門在國內招攬求職者、收取護照及和旅行社接洽，周男雙方負責聯繫管道，劉男則是接應出國者前往緬甸，3人自2022年3月起，佯以赴泰國從事合法博弈，或是打字文書工作等，月薪可領5、6萬元。

未料接連有5人受騙，其中還包括一對兄妹，經張男等人安排先是飛到泰國曼谷，結果就遭詐騙集團沒收護照，還開車偷渡載到緬甸KK園區，逼他們從事電信、感情詐騙工作，且一周都沒休假，每天工時長達14至16小時，一天只能上廁所6次，若反抗就會被體罰、痛毆或拘禁。

台中地院審理時，張男等3人均否認犯行，辯稱只是介紹5人赴海外從事資金盤工作，或是稱僅協助入住泰國飯店，不清楚海外實際工作內容。

其中一對被害的兄妹表示，被騙去KK園區做電話詐騙，詐騙他人比特幣投資，曾因頂撞上司被剃光頭、逼「兵站」體罰，手被銬在木條上；妹妹也說，目睹哥哥被剃光頭，其他人也遭體罰，外面還有軍人把守。

其他被害人也說，詐團把員工當犯人管理，只能乖乖聽話不敢反抗，還有馬來西亞人偷跑被槍殺，並均表示到現場才知要做詐騙，都是自己不願意做的工作；法院比對相關人證詞，不採信張等3人辯詞，認為3人犯行明確。