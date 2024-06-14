為小女友出氣 台南男揪眾圍路追殺仇家險釀命案

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聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

曾姓男子因不滿黃姓男子指未成年女友疑販毒給姊姊，在臉書上互嗆，前年初曾約黃相約觀夕平台談判，曾揪黃姓友人等人分持刀械，圍路追逐毆打、砍殺黃，致全身多處刀傷、腎臟破裂及出血性休克，經急救倖免於難，台南地院分依殺人未遂等罪分處黃姓友人及曾男6年、3年徒刑。

台南地院合議庭審理時，曾坦承不諱。黃姓友人否認殺人未遂犯行，他辯稱，他並沒有殺人故意。律師為他辯護，黃姓被害人傷勢不只刀傷、失血過多，尚有臟器的受損；不能單指因為刀傷或失血導致有可能重傷的結果。

律師表示，被告並沒有一開始就有預謀，或者到現場之前就有任何殺人的故意，或任何殺人預備的行為，到場後因為一時情緒失控而砍傷人。

檢警調查，曾邀集黃姓友人等人，先於前年1月6日凌晨在北區觀海橋下集合，分別搭乘5輛轎車搭載許及多名少年等前往安平漁濱路觀夕平台。

同日2時22分許陸續抵達觀夕平台旁道路後，曾等人分持木棍、木劍、球棒等凶器及徒手，當街追逐毆打黃姓被害人，黃姓主嫌持西瓜刀2把揮砍對方，陳等人多則在場助勢叫囂，聚眾持器械在道路中央追逐毆打、砍殺黃姓被害人，人員散布占用在雙向車道，車輛逕行停在車道上，致往來通行路人只能在遠處觀望。

迄黃姓被害人倒臥車道上，曾等人才駕車離去後，路人始紛紛由觀夕平台步行至路旁機車停放處，騎乘機車離去。

被害人左上臂4處刀傷、左上背2處刀傷、左側胸、左大腿刀傷均深及肌肉層、雙側腎臟撕裂傷、頭部外傷、出血性休克等傷害。經送醫急救後，醫院隨即發出病危通知單給家屬，並進開刀房接受經動脈腎臟血管栓塞術及傷口縫合手術，倖免於難。

台南地院審酌，曾及黃姓友人不思以理性方法解決紛爭，在公眾往來道路持凶器追逐毆打、砍殺被害人，犯罪手段粗暴。曾為主導本案發生者，雖依現存證據尚不足以認其有殺人故意，惟本案起因於他召集及輾轉通知他人到場才發生本案，惡性非輕；黃姓友人雖僅應邀到場，惟其多次猛力砍殺被害人，甚至被害人倒地後，仍再砍他，情節嚴重。

法官認黃姓友人犯殺人未遂處6年，曾犯意圖供行使用而攜帶凶器在公共場所聚集3人以上下手實施強暴，因而致生公眾及交通往來危險罪處3年，可上訴。其他共犯則另案審理。

曾男揪黃姓友人等人分持刀械，圍路追逐毆打、砍殺黃姓男子，致全身多處刀傷、腎臟破裂及出血性休克，經緊急送醫搶救，倖免於難。圖／讀者提供
曾男揪黃姓友人等人分持刀械，圍路追逐毆打、砍殺黃姓男子，致全身多處刀傷、腎臟破裂及出血性休克，經緊急送醫搶救，倖免於難。圖／讀者提供
警方扣案木刀1支，法官認非違禁物，且依現存證據尚無法認定曾、黃2人所有物，不予沒收。圖／讀者提供
警方扣案木刀1支，法官認非違禁物，且依現存證據尚無法認定曾、黃2人所有物，不予沒收。圖／讀者提供

殺人 腎臟 車道

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