影／毒蟲情侶檔拒檢駕車逃 新北騎士無辜挨撞重傷

詐斯通緝王姓男子今天凌晨開車載宋姓女友拒檢駕車逃至新北市中和區捷運景安站時，撞上舒姓機車騎士導致他重傷送醫搶救，王男下車徒步逃往巷內仍被警方查獲，並在車內查獲毒品吸食器及手指虎，警詢後公共危險、毒品罪嫌將二人移送新北地檢署偵辦，王男通緝部分也依法解送歸案。

新北市中和警分局南勢派出所員警今天凌晨3時許，巡邏行經中和區景新街467巷發現王姓男子（45歲）駕駛一輛白色汽車十分可疑，欲上前攔查，該車卻立即加速逃逸，員警見狀隨即尾隨其後追捕，該車在中和區捷運景安站前，高速撞上機車騎士舒姓男子（29歲）導致腦出血及骨折現象，傷勢嚴重送醫搶救中。

王男肇事後，不顧頭部撞傷，立即下車與女友宋女二徒步逃往巷內仍被警方查獲，警方隨後在車後行李廂內查獲毒品吸食器及手指虎，警詢後公共危險、毒品罪嫌將二人移送新北地檢署偵辦，王男詐欺通緝部分也依法解送台北地檢署歸案。

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