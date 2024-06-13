影／北市警追毒槓上開花 他擁槍自重3人落網全數收押

台北市警方日前追查一件毒品案，查出毒犯同夥涉嫌擁槍自重，近日循線前往宜蘭市一處民宅搜索，查獲盧姓男子等3人、查扣手槍2支，依法送辦後，台北地檢署全數聲押獲准。

警方調查，中正二分局先前溯源追查毒品源頭，發現小蜜蜂運毒集團大量販售毒品咖啡包，上月分別與中山、大安分局合作，一舉查獲劉姓男子等13人，查扣毒品咖啡包千餘包、K他命60包等證物，依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

專案小組事後發現，毒犯23歲陳姓男子交保後重操舊業，與30歲盧姓男子、25歲游姓男子頻繁出入宜蘭市某民宅，經跟監蒐證，查出盧男涉嫌擁槍自重，再度展開偵辦。

期間，因盧男等人聚集處平時人煙較少，盧男一見陌生人車即提高緊覺，員警埋伏蒐證時，盧男還一度牽出犬隻靠近員警車輛試探，所幸後續未失風。

警方蒐證完備、時機成熟，6月4日上午7時許前往宜蘭市搜索，當場查獲盧、陳、游3人，查扣貝瑞塔M93R衝鋒手槍、金牛座改造手槍等證物。

據悉，盧男落網坦承持槍，供稱子彈都被他帶到河堤邊試槍試掉了。警方表示，全案詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌將3人移送台北地檢署偵辦，檢方訊後聲押禁見3人獲准，持續追查槍枝來源。

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