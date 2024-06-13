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走私甲基安非他命 外逃通緝犯連偉辰從泰國押解返台

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

調查局與泰國執法機關合作，今天將外逃通緝毒品犯連偉辰，從泰國曼谷押解返台，由桃園市處接押解送桃園地檢署歸案。

2023年2月間，桃園市調查處查獲連偉辰夥同販毒集團成員將毒品夾藏於進口貨物，從泰國走私毛重8.65公斤甲基安非他命來台，涉犯毒品危害防制條例，將連偉辰及相關共犯移送桃園地檢署偵辦。不過，連偉辰於同年2月間潛逃出境。

今年2日7日，桃園地檢署對連偉辰發布通緝，調查局駐泰國法務秘書請求泰國執法機關協助追緝，泰方掌握連偉辰行蹤，在曼谷遭逮捕連，並拘留於泰國移民局外國人收容中心。

調查局指出，由於連偉辰在泰國疑涉他案，在台也背負多起通緝案件，一度拒絕配合回台，試圖延宕遣返作業，經調查局駐泰國法務秘書、移民署駐泰國移民秘書及泰國執法機關協調，今將連偉辰解送至曼谷蘇瓦那蓬國際機場，由調查局派員赴泰國執行押解任務。

連偉辰今天搭乘中華航空班機，下午3時40分抵達桃園國際機場。

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調查人員在桃園機場接手押解外逃通緝犯連偉辰（著白衣者），進行權利宣讀。圖／法務部調查局提供
調查人員在桃園機場接手押解外逃通緝犯連偉辰（著白衣者），進行權利宣讀。圖／法務部調查局提供
調查人員在桃園機場接押外逃通緝犯連偉辰（著白衣者），解送桃園地檢署歸案。圖／法務部調查局提供
調查人員在桃園機場接押外逃通緝犯連偉辰（著白衣者），解送桃園地檢署歸案。圖／法務部調查局提供

桃園 泰國 移民署

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