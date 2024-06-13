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影／航警局今天舉行警察節慶祝大會 表揚多位模範警察

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導

後天就是警察節，航空警察局提前於今天（13日）在航警局5樓大禮堂舉行警察節慶祝大會，大會開始時，中華民國國際航空警察之友協會常務理事古素琴便捐出新台幣70萬元警察節暨端午節慰勞金，替辛勞工作的第一線警員加油打氣；會中也進行授階並頒獎表揚模範警察，由航警局副局長張文瑞授階及頒發獎座。

張文瑞表示，內政部警政署航空警察局前身是在1970年成立的「台灣航空警察所」，1978年為配合桃園國際機場開航，將「台灣航空警察所」改制為「內政部警政署航空警察局」，隔年也將原本位於松山機場的局本部遷至桃園國際機場；就算是從1978年開始算起，航警局至今也有超過45年的歷史。

張文瑞指出，在這警察的節日，要感謝航警局各位同仁在崗位上兢兢業業的付出，以及機場各單位共同努力、配合，機場才能夠永續經營，所以也藉這個機會感謝民航局、機場公司、航空公司，關務署台北關、移民署國境事務大隊、檢疫、安檢保全等CIQS友軍單位，以及倉儲、昇恆昌、采盟免稅店、長榮航太等事業體。

今天表揚的模範警察中，包含偵破毒品運輸的刑事警察大隊偵查員白佳萱、刑事警察大隊小隊長王怡民，以及安全檢查大隊警員李正祥。白佳萱曾偵破運輸418公克第一級毒品海洛英、2.048公斤第三級毒品K他命，並向上溯源偵破第二級毒品甲基安非他命藥錠工廠49公斤案。

刑事警察大隊小隊長王怡民則是偵破運輸第二級毒品大麻14.168公斤案，以及第三級毒品K他命21.102公斤案。此外，安全檢查大隊警員李正祥查獲旅客運輸第一級毒品海洛英1.733公斤案、旅客運輸第二級毒品大麻花10.259公斤案，三人績效卓著。

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後天就是警察節，航空警察局提前於今天舉行警察節慶祝大會。記者黃仲明／攝影
後天就是警察節，航空警察局提前於今天舉行警察節慶祝大會。記者黃仲明／攝影
航警局提前於今天舉行警察節慶祝大會，中華民國國際航空警察之友協會常務理事古素琴（左）於會中捐出新台幣70萬元警察節暨端午節慰勞金。記者黃仲明／攝影
航警局提前於今天舉行警察節慶祝大會，中華民國國際航空警察之友協會常務理事古素琴（左）於會中捐出新台幣70萬元警察節暨端午節慰勞金。記者黃仲明／攝影
航空警察局提前於今天舉行警察節慶祝大會，會中進行授階並頒獎表揚模範警察，由航警局副局長張文瑞（右二）授階及頒發獎座。記者黃仲明／攝影
航空警察局提前於今天舉行警察節慶祝大會，會中進行授階並頒獎表揚模範警察，由航警局副局長張文瑞（右二）授階及頒發獎座。記者黃仲明／攝影
張文瑞致詞時表示，感謝機場內公、私各單位共同努力、配合，機場才能夠永續經營。記者黃仲明／攝影
張文瑞致詞時表示，感謝機場內公、私各單位共同努力、配合，機場才能夠永續經營。記者黃仲明／攝影
今天表揚的模範警察由航警局副局長張文瑞（左二）頒發獎座，包含查緝毒品績效卓越的刑事警察大隊偵查員白佳萱（左一）、刑事警察大隊小隊長王怡民（右二），以及安全檢查大隊警員李正祥（右一）。記者黃仲明／攝影
今天表揚的模範警察由航警局副局長張文瑞（左二）頒發獎座，包含查緝毒品績效卓越的刑事警察大隊偵查員白佳萱（左一）、刑事警察大隊小隊長王怡民（右二），以及安全檢查大隊警員李正祥（右一）。記者黃仲明／攝影

松山機場 毒品 警察

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