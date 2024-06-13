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影／內湖商旅2男酒聚爆揮刀傷人 犯嫌：他踩紅線、我太衝動
吳姓男子昨晚約陳姓男子到其投宿商旅房間聊天，2人今晨因細故爆發爭執，陳男持刀劃傷吳男右肩、右手，幸無生命危險，員警介入發現現場留有毒品安非他命殘渣袋及吸食器，朝殺人未遂、毒品案方向偵辦。
警方調查，33歲吳男昨晚投宿內湖區成功路五段某商旅，深夜找來友人27歲陳男到房間內喝酒聊天，今晨因細故爆發口角，陳男拿出尖刀揮舞，劃傷吳男右肩、右手，吳男無力反擊所幸無生命危險，由救護人員送醫治療。
警方獲報介入後，發現房內留有毒品安非他命殘渣袋、吸食器等物，將陳男帶回偵詢。
據悉，吳男、陳男皆是新北人，都曾涉毒品案，吳男昨晚預計投宿商旅3天，初步交代不清投宿原因。
陳男犯後初步則坦承傷人、持毒，稱案發前與吳男閒聊，但吳男「言語上踩到我紅線」，憤而拿出防身用的尖刀傷人，事後十分後悔「我一時太衝動了。」
警方表示，初步吳男認與陳男朋友一場，暫時不願提告，但陳男持刀傷人犯行明確，全案詢後依殺人未遂、違反毒品危害防制條例等罪嫌將陳男移送士林地檢署偵辦，持續追查毒品來源。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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