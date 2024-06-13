涉嫌從泰國走私毒品到台灣 台籍主嫌遭押解回台
連姓台灣男子涉嫌從泰國走私安非他命到台灣，去年2月入境泰國後再也沒返台，遭檢方通緝。法務部調查局人員今天押解連姓嫌犯返台，抵台後將移送檢方繼續偵查。
去年5月調查局在桃園機場查獲從泰國進口的軸心空壓機貨物中，夾藏重約8.65公斤的安非他命，調查後發現主嫌為連姓嫌犯，但連姓嫌犯已在去年2月離開台灣赴泰。
在調查局、內政部移民署以及警政署刑事局駐泰人員和泰方交換情資合作下，去年底泰國警方在曼谷逮捕連嫌，並將他關押在泰國移民局的外國人拘留中心。
檢方在今年初以連姓嫌犯涉嫌自泰國走私安非他命到台灣，對連姓男子發布通緝，並被調查局列為外逃通緝犯。
連姓嫌犯今天上午在調查局人員押解下搭機返台，抵台後將移送桃園地檢署繼續偵查。
調查局指出，連姓嫌犯除了毒品案還另外涉及詐欺案與重利案，將一併深入調查以釐清案情。
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