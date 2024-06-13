內湖傳持刀傷人案！男遭友劃傷送醫 他掉出毒品吸食器

台北市內湖區今早傳出持刀傷人案，吳姓男子將友人陳姓男子約至內湖區某旅館外聊天，因故發生口角衝突，吳男肩膀、手掌遭陳男劃傷，民眾見狀報警處理，吳男送醫後無大礙，陳男則隨員警返所配合偵辦。

警方調查，33歲吳男投宿內湖區成功路五段某旅館，今早6時與友人27歲陳男在旅館外聊天時起爭執，吳男遭陳男持刀劃傷右肩及右手掌，民眾見狀報案處理，救護人員到場將吳男送醫治療，確定其無生命危險。

員警到場時，陳男配合偵辦，現場留有一只毒品吸食器，陳男初步也坦承持有，但目前2人皆未說明衝突原因，僅稱「朋友之間談一些事」，確切案情有待釐清。

據悉，吳男、陳男先前皆曾涉毒品案，警方不排除2人衝突與毒品有關。警方表示，全案詢後將依殺人未遂、違反毒品危害防制條例等罪嫌送辦。

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