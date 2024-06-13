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成本更低…失聯離境移工成詐團專購人頭戶 中檢坦言阻礙打詐量能

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中檢警破獲詐騙集團專門收購東南亞移工人頭帳戶案，有別於過去失聯、將出境的移工零星賣戶頭賺錢，本案是由詐團主動鎖定移工購買，相對成本更低、追查金流難度更高，台中地檢署抓到江姓、吳姓車手依組織等罪嫌起訴，清查集團至少購入18個移工人頭戶，詐得100多萬元。

據了解，以往移工帳戶被詐團當作人頭戶匯入詐款，多為當事人缺錢，或是將離境回國前，抱持著不會被抓的心態，索性趁著離境前把名下戶頭賣掉再賺一筆，但類似情況相對零星不常見。

中檢指出，全案經檢察官黃雅鈴指揮台中第三分局偵辦，今年2月持搜索票會同台中市警局保安大隊霹靂小組到場攻堅，先是抓到詐團旗下的江姓、吳姓2名車手，並在查扣的人頭戶中，發現有多達8名外籍移工的帳戶存摺、金融卡。

檢方第一時間將江、吳聲押獲准，加上外籍人頭戶數量明顯比以往多，懷疑上游集團有計畫性收購，向上追查共查扣18個帳戶、提款卡，分別為印尼、越南及菲律賓等國籍人士擁有。

檢方發現，相關移工的人頭戶，幾乎移工本人都早已離境，或是被雇主通報失聯，最後戶頭落入詐團手裡，並交由江男、吳男負責使用網路ATM去查詢、測試該等人頭戶能否正常使用。

檢方指出，詐團向被害人騙得款項後，指示將贓款匯入相關移工的人頭戶中，最後也是由江、吳負責至超商、百貨公司提領，統計本案被害金額約100多萬元，偵結依組織、詐欺及洗錢罪嫌起訴2人。

檢方也說，詐騙集團一再進化，有感國人帳戶取得日益困難，將目標轉向收購外籍移工戶頭，利用移工一但出境返回或行蹤不明，難以查緝到案，將嚴重阻礙檢警溯源打詐，檢方只能就移民署遣送出境、經雇主通報行方不明及高風險外籍移工的帳戶嚴查，以防成為人頭戶。

檢方查獲詐團專門收購失聯、已離境移工的戶頭作為人頭戶。圖／台中地檢署提供
檢方查獲詐團專門收購失聯、已離境移工的戶頭作為人頭戶。圖／台中地檢署提供

失聯 移工 詐騙集團 車手

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