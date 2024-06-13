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男遇盤查老實回「我被通緝」 警見他販毒判6年11月還背2件案

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

張男日前在新北市三重區遇警盤查，張男沒閃躲直回「我被通緝」，警一查赫見張男身揹三條通緝，其中一條通緝，因藥事法販賣安非他命遭判刑6年11個月未入監服刑，當場被帶回派出所查辦，警詢後依法解送歸案。

據了解，張姓男子（46歲）目前無業，因涉犯藥事法（執字）被判刑6年11個月，卻未依規定時間報到入監服刑，另涉毒品（偵字）、侵占（偵字）等案件，分別在去年12月22日、今年2月23日、今年3月15日，被北市、新北、士林三處地檢署發布通緝。

這個月9日下午4時20分左右，張男手持多個提袋步經新北市三重區正義北路102號前，由於沿路有多家銀行，轄區警巡邏經過察覺異狀上前盤查。豈料，張男見警盤查沒有慌張、沒有躲避，脫口回說「我被通緝」。

張男直白坦承被通緝，在場員警一聽狐疑詢問「你被通緝」經盤查張男身分，果然張男身揹3條通緝，依法帶回派出所查辦，警詢後依法解送歸案。

三重警分局長黃南山表示，民眾若遭起訴或判刑時，應依地檢署或法院通知依限到案接受審訊，避免遭到通緝，切勿心存僥倖，警方也將持續積極出擊，掃蕩不法，淨化轄區治安，維護市民生命、財產安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

張男身揹三條通緝遭警逮捕，依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
張男身揹三條通緝遭警逮捕，依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
張男身揹三條通緝遭警逮捕，依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
張男身揹三條通緝遭警逮捕，依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
張男身揹三條通緝遭警逮捕，依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
張男身揹三條通緝遭警逮捕，依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝

三重 侵占 毒品 通緝

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