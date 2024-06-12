化工材料公司掩護進口 桃檢警調攔截607公斤毒原料

台北某特殊材料公司盧姓負責人受黃姓老客戶之託，由中國大陸走私進口第四級毒品「喵喵」製毒先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」607.2公斤來台，遭檢警調攔截查獲，並將涉案盧等3人拘提到案，桃園地檢署偵結，依運輸四級毒品及懲治走私條例等罪起訴，此案也列入高檢署統合緝毒系統執行第10波「安居緝毒專案」，加強掃蕩卡西酮類新興毒品中的10大特殊案件之一。

起訴指出，專營進口特殊化工材料的41歲盧姓男子，今年3月前接獲在屏東開設化工原料行的黃姓男子訂單，要他代為向自稱「Betty王昱茜」的中國店家進口120萬元「1-甲基苯基-1-丙酮」原料，並送到指定地點交貨，黃事先給付60萬元訂金，然後提供盧男公司收件資料，委由不知情公司承攬代理報關將液態1-甲基苯基-1-丙酮分裝成24桶輸台。

今年3月5日當這批桶裝液體運抵我國境後，在桃園國際機場的華儲公司進口貨棧經財政部關務署台北關查緝人員發覺有異，通報法務部調查局抽驗送驗，得知這批重達607公斤的液態物品是製造第四級毒品喵喵的原料，警調人員於3月12日下午喬裝貨運公司人員將這批貨送至台南市的收件地點，待盧男委由不知情的梁姓民眾簽收後當場查獲，並循線拘提盧姓、黃姓及鍾姓等3人到案，目前羈押中。

盧男於警詢、偵查均表示，黃男並非首次訂購不明化學原料，每次都會叮囑他交貨時，要先確認是否有司法單位車輛跟監，若遭跟監當下就會取消交貨，且黃男之前也訂購溴素等製毒原料，但未見黃有製造任何成品，這次黃告知訂購液態1-甲基苯基-1-丙酮是要製作潤滑油，不過黃男對盧的說法全盤否認。

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