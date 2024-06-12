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卓榮泰：持續從人力、政策及設備支持六大緝毒系統

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長卓榮泰（右三）今天到海巡署聆聽「113年第10波安居緝毒專案」成果記者會。記者翁至成／攝影
行政院長卓榮泰（右三）今天到海巡署聆聽「113年第10波安居緝毒專案」成果記者會。記者翁至成／攝影
行政院長卓榮泰12日出席「第10波安居緝毒專案」成果記者會時強調，政府會持續從人力、政策及設備等各方面給予支持，讓執法同仁在面對各種毒品製造方法、販毒管道與來源時，能有充沛的能力、先進的科技設備等執法利器在手，有效對付不法之徒。

卓榮泰指出，今日現場陳列各種從海上丟包、貨輪（貨櫃）走私或工廠製造的毒品，他除了要譴責從事製毒、販毒、運毒的不肖分子，毫無人性地戕害無數青少年與國人，也特別感謝與肯定檢、警、調、憲、海巡與關務等六大緝毒系統，夜以繼日地操勞辛苦，積極查獲各級毒品，避免更多毒品危害國家的下一代，可謂保護國人生命健康安全的「六大守護神」。

卓榮泰強調，今日查獲的毒品，可能只是冰山一角，政府絕不放棄任何持續進步的方法，會從人力、政策及設備等各方面繼續支持「六大守護神」，讓執法同仁在面對各種毒品製造方法、販毒管道與來源時，能有充沛的能力、先進的科技設備等執法利器在手，進而在這場與毒品對抗的戰役中取得勝利，維護國人生命健康安全，讓狡猾的不法之徒或販毒集團無法得逞，也請國人一同為「六大守護神」加油。

卓榮泰表示，防衛國家安全及保護人民生命自由財產，是政府存在的目的，政府要做好所有準備，讓人民能夠安居樂業。院長提到，近日中國大陸籍男子駕駛快艇闖入淡水河事件，引發國人憂心，政府有責任減少人民的憂心，期勉所有海巡弟兄姊妹們不氣不餒、再接再厲，向社會大眾明確說明此次事件的原委，務求「責任要清楚、處置要明快」，同時也應盡速檢討，持續完善及加強各項防範措施與維安設備等必要工作，更全面地維護國家安全，贏得人民的信賴。

此行，卓榮泰到場後，首先聽取臺灣高等檢察署趙燕利檢察官說明第10波安居緝毒專案執行成果，了解本次整體緝毒情形及成效，並依序檢視「破獲海上丟包愷他命毒品案」、「破獲外籍『銀龍號』貨輪走私愷他命毒品案」、「破獲民宅毒品案」、「破獲製毒工廠案」、「破獲毒品咖啡包分裝場案」、「破獲彩虹菸毒品案」、「破獲貨櫃走私大麻毒品案」、「破獲貨櫃走私第四級毒品先驅原料『1-甲基苯基-1-丙酮』案」等8案重大查緝成果。院長並仔細檢視此次查獲包裝於茶葉袋中的愷他命毒品、毒品咖啡包、彩虹煙、大麻花，以及製毒器具等，了解其個別查獲數量、毒品原料取得來源及製成毒品可能的流向等資訊。

卓榮泰 毒品 走私

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