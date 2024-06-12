全國緝毒專案查獲破萬支毒彩虹菸 卓榮泰：不放棄任何緝毒方式
高檢署今天在海巡署舉辦「113年第10波安居緝毒專案」成果記者會，行政院長卓榮泰出席致詞說，各種多元的毒品都在毒害國人，製毒販毒運毒都沒有人性，很感謝檢、警、調、憲、海巡、關務，成為緝毒的六大守護神，話鋒一轉直言，我認為這只是相當多當中的一小部分，絕不放棄任何可以再努力的緝毒方式。
除了卓榮泰，法務部長鄭銘謙、海委會主委管碧玲、海巡署長張忠龍也陪同出席，卓榮泰肯定高檢署的成果，表示製毒、販毒、運毒都是在戕害國人，感謝六大守護神沒日沒夜的辛苦，也提到，政府會從人力、政策、設備等方面來支持。
高檢署這次行動成果豐碩，打擊卡西酮類毒品方面，共查獲製造、運輸、販賣人數計449人，施用人數計743人，查獲重量計2455公斤，製造工廠21座；含有第三級毒品α-PiHP成分之彩虹菸，共查獲1萬2437支、混合毒品包則查扣3萬8338包。
查緝大麻方面，共查獲製造、運輸、販賣人數計170人，施用人數計370人，查獲重量計966公斤，查扣大麻植株7539株，破獲製造工廠共15座；其他各級毒品方面，查獲人數4626人，其中製造、運輸、販賣毒品1256人，羈押被告292人，查獲量7513公斤、破獲製毒工廠42座。
高檢署指出，重大案件中，今年3月19日晚間，從台灣運肉品開往韓國的蒙古籍「銀龍號」雜貨輪，返回高雄港碼頭時，發現船上沒有任何肉品，登檢的海關人員感覺怪異，報請檢方指揮海巡署偵防分署鳳山查緝隊搜索，果然在封起的油櫃密艙內，查獲34袋麻布袋，裡面裝有簡體字樣「鐵觀音」包裝的K他命，共851包（893公斤），檢方聲押船長、輪機長2人獲准。
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