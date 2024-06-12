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毒販雇癌男收大麻毒包裹 刑事局3波搜索驚見夜店殺警案被告

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

刑事局警方去年獲報，有販毒集團以「桶狀真空包裹」藏匿毒品，從美國寄送來台，去年底至今年初分以3波搜索逮人，查獲林男等7人並查扣毒包裹、大麻花、手機等證物，依法送辦。

警方調查，刑事局去年接獲關務署通報，販毒集團從美國寄出桶狀真空包裹來台，其中藏匿毒品，清查發現該集團以49歲林男為首，由身患癌症重症的56歲邱男、52歲郭男分別負責收取包裹、提供手機，將國際毒包裹寄送至新北市林口區某住宅。

邱男收貨後，由29歲周男、46歲黃男、44歲曾男搬運至42歲詹男位於新北市新店區的裝潢公司，再層轉給35歲江男、詹男及主嫌林男保管，準備販毒給藥頭牟利。

警方2023年12月至2024年1月間分別發動3波搜索，查扣國際郵包、毒品大麻花、作案用手機24支等證物，其中大麻花總重達16.04公斤，初估黑市價值達5000萬元。

據悉，該集團利用邱、郭2人身患重症，生命即將走向盡頭，以1人50萬元代價吸引2人作為收取毒貨的第一線斷點，涉案7人前科累累，包含傷害、妨害自由、毒品、妨害秩序等。

其中，黃男是天道盟太陽會成員，江男則是2014年「夜店殺警案」時出現在案發現場，經檢方不起訴處分後，仍在原本所屬「中山聯盟」活躍，該團體後續又組成「雙北結拜聯盟」，偶有茲事。

警方表示，全案詢後依違反組織犯罪條例、毒品危害防制條例等罪嫌將8人移送台北地檢署偵辦，檢方訊後聲押林男等6人獲准，日前偵結除提供身分資料收件的邱男不起訴外，其餘林男等7人全部起訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方2023年12月至2024年1月間分別發動3波搜索，查扣國際郵包、毒品大麻花、作案用手機24支等證物。記者李隆揆／攝影
警方2023年12月至2024年1月間分別發動3波搜索，查扣國際郵包、毒品大麻花、作案用手機24支等證物。記者李隆揆／攝影
警方2023年12月至2024年1月間分別發動3波搜索，查扣國際郵包、毒品大麻花、作案用手機24支等證物。記者李隆揆／攝影
警方2023年12月至2024年1月間分別發動3波搜索，查扣國際郵包、毒品大麻花、作案用手機24支等證物。記者李隆揆／攝影
警方2023年12月至2024年1月間分別發動3波搜索，查扣國際郵包、毒品大麻花、作案用手機24支等證物。記者李隆揆／攝影
警方2023年12月至2024年1月間分別發動3波搜索，查扣國際郵包、毒品大麻花、作案用手機24支等證物。記者李隆揆／攝影
刑事局警方去年獲報，有運毒集團以「桶狀真空包裹」藏匿毒品，從美國寄送來台，去年底至今年初分以3波搜索逮人，查獲林男等7人並查扣毒包裹、大麻花、手機等證物。記者李隆揆／翻攝
刑事局警方去年獲報，有運毒集團以「桶狀真空包裹」藏匿毒品，從美國寄送來台，去年底至今年初分以3波搜索逮人，查獲林男等7人並查扣毒包裹、大麻花、手機等證物。記者李隆揆／翻攝
刑事局警方去年獲報，有運毒集團以「桶狀真空包裹」藏匿毒品，從美國寄送來台，去年底至今年初分以3波搜索逮人，查獲林男等7人並查扣毒包裹、大麻花、手機等證物。記者李隆揆／翻攝
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大麻 殺警案 毒品 癌症 販毒

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