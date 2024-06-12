透天厝冒出高耗能產業？埋伏3個月警突襲查獲這植株

彰化縣和美鎮某偏遠鄰里的透天厝窗戶貼遮光紙，每天有不明男子進出，引起附近居民注意，員林警分局接獲線報，監視3個月確認屋內種大麻，聲請搜索票到場查獲51株大麻，一舉逮捕黃姓等3名男子，都依毒品危害防制條例移送偵辦。

警方今表示，黃姓（41歲）、葉姓（41歲）、陳姓（48歲）3人都沒住和美鎮，故意到和美鎮偏僻鄰里租透天厝，上外國網站買大麻種子，把透天厝2樓窗戶貼遮光紙布置成溫室，溫控攝氏26度，用培養土和肥料種植大麻。

警方據報這幢透天厝沒人定居卻每天有人進出，前往查看確實可疑，經連續3個月監看屋外電表和水表，用電量比一家4口高出4倍。警方埋伏待時機成熟，報請檢察官指揮並取得搜索票，本月6日逮捕前往照顧大麻的黃姓等3名男子，查扣24株大麻幼株、27株成株、1包乾燥大麻葉，及培養土、肥料、照明設備等相關證物。

黃男等3人對種大麻避重就輕，都自稱基於好奇上網觀看種植方法，第一次種植就被警方查獲，對於大量種植後的銷路等含糊帶過。據了解，大麻對國內年輕人的危害層面擴大，員林警分局分局長吳詠傑指出，大麻是法定列管第二級毒品，警方接獲情資格外重視，年輕人應注意大麻具成癮性及副作用，千萬不要受誘惑吸食而染上毒癮。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885