巿價1.4億大麻花走私基隆港 觀望2個月沒領貨…檢調逮3人

調查局今天公布今年3月破獲的一起大麻花走私毒品案，毒梟集團從泰國走私大麻花冒充汽車零件裝櫃申報進口，淨重131.3公斤的大麻花，估計市值新台幣1.4億元，收貨人、劉姓共犯及陳姓幕後主嫌3人陸續落網，聲押獲准。調查局指出，此案原似欲循去年10月破獲的基隆港大麻走私案模式闖關，未料已遭專案組鎖定擒獲。

調查局指出，基隆關今年1月14日執行貨物查驗時發現，一只自泰國申報進口汽車零件的貨櫃內夾藏大麻花17箱，清查後共262包，毛重173.778公斤，於是報請基隆地檢署檢察官陳筱蓉指揮，會同基隆港務警察總隊、汐止警分局、保三總隊、基隆憲兵隊組成專案小組偵辦。

專案組本欲等候私梟集團領貨時一網成擒，但這只貨櫃卻靜置櫃場遲未報關，專案組發現此案與去年10月偵辦的一起私梟勾結基港櫃場人員走私160.2公斤大麻案具關連性，當時專案組嚴加監控、於港區內24小時輪班守捕長達兩周，順利於12月間將該私梟集團8名犯嫌拘捕到案，研判這起大麻花案的私梟集團也將循相同模式，伺機將夾藏於貨櫃內的毒品運出港區。

調查局指出，專案組就前後案所有關係人及物證分析比對後，今年3月循線陸續將蔡姓及劉姓犯嫌緝獲到案，並溯源追查幕後陳姓主謀，瓦解該販毒集團。計兩起走私大麻毒品案共逮10人，查獲大麻290公斤餘，兩案移送基隆地檢署偵辦，由於懷疑幕後還有黑幫操控，正擴大偵辦中。

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