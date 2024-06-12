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全台首例 高市警查獲新興毒品墨西哥鼠尾草活體

中央社／ 高雄12日電

陳姓父子利用雜貨店作為購買槍枝組件收件地，高市刑大前往搜索發現店內2樓竟隔成室內植物園種植新興三級毒品墨西哥鼠尾草，此案也是全台首次查獲大量種植活體案。

高雄市政府警察局刑事警察大隊接獲情資，21歲陳男涉購買改造槍枝零組件及工具，經報請彰化地檢署指揮偵辦，專案小組長期跟監後，發現陳男利用父子倆平時經營的雜貨店作為購買槍枝零組件收件地，利用鄉間田野都是鄰里熟客，躲避警方追緝。

專案小組經多次跟監埋伏蒐證，去年12月間前往位於彰化縣秀水鄉的陳姓父子經營雜貨店搜索，並在店內2樓發現父子倆以透明保鮮膜及木板隔成室內植物園，並以人工光照、冷氣、溫度計、溼度計、光照測試儀及監視器系統種植28盆不明植株，經警方比對植株葉片外觀及莖部型態，驚覺植株均為墨西哥鼠尾草（Salvia divinorum）。

警方另在陳男住處查扣土造長槍、自製槍管、喜得釘、鋸子、銑刀等改造槍枝事證，當場依法逮捕陳男和53歲父親，並移送彰化地檢署偵辦，全案依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等案提起公訴。

高市刑大今天上午召開記者會指出，墨西哥鼠尾草為新興三級毒品，經法務部民國111年公告增列墨西哥鼠尾草及其活性物質丹酚A（salvinorin A）為三級毒品。此毒品為透過吸食燃燒葉片所產生煙霧，產生劇烈致幻效果，濫用者會出現空間摺疊感、視幻覺、強烈噁心、暈眩、不受控大笑或哭泣、以及焦慮症狀；併用其他濫用物質者，通常造成更嚴重毒性症狀，國外也有報導死亡案例，此案也是全台首次查獲大量種植活體墨西哥鼠尾草案件。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

墨西哥 槍枝 毒品

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