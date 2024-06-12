快訊

禁奢令啟動！貴婦奈奈男友父黃立雄不得搭小黃高鐵 民檢舉可領百萬

AI、半導體當道 高分數學生入技職是科技大廠保證班？

王義川變「王膝知」立委路斷？綠營：膝蓋想就知不可能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

卓榮泰視察「安居緝毒」成果 感謝六大緝毒系統

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導

行政院長卓榮泰、政委林明昕、海委會主委管碧玲、最高檢察署檢察總長邢泰釗與法務部長鄭銘謙等，上午前往海巡署出席「113年第10波安居緝毒專案」成果記者會，會中展示由台灣高等檢察署整合檢察、調查、警察、海巡、憲兵、關務等六大緝毒系統，通力合作緝毒的成果，貫徹行政院「新世代反毒策略」，以 「阻毒於境外、攔毒於海上、查毒於岸際」的緝毒目標。

卓榮泰視察所展示的愷他命、大麻、彩虹菸、咖啡包及卡西酮類等各類毒品，及製毒工具，了解偵辦毒品查緝的過程。卓榮泰也特別感謝，守護國人安全的六大緝毒系統，對六大守護神表達敬意。強調防衛國家安全、保護人民身命自由財產是政府存在的目的。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

行政院長卓榮泰上午前往海巡署出席「113年第10波安居緝毒專案」成果記者會，特別感謝守護國人安全的六大緝毒系統，對六大守護神表達敬意。強調防衛國家安全、保護人民身命自由財產，是政府存在的目的。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰上午前往海巡署出席「113年第10波安居緝毒專案」成果記者會，特別感謝守護國人安全的六大緝毒系統，對六大守護神表達敬意。強調防衛國家安全、保護人民身命自由財產，是政府存在的目的。記者黃義書／攝影
「113年第10波安居緝毒專案」成果記者會，展示大麻。記者黃義書／攝影
「113年第10波安居緝毒專案」成果記者會，展示大麻。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰（中）、政委林明昕（右）與海委會主委管碧玲（左）等，上午前往海巡署出席「113年第10波安居緝毒專案」成果記者會。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰（中）、政委林明昕（右）與海委會主委管碧玲（左）等，上午前往海巡署出席「113年第10波安居緝毒專案」成果記者會。記者黃義書／攝影
「113年第10波安居緝毒專案」成果記者會，展示毐品「咖啡包」。記者黃義書／攝影
「113年第10波安居緝毒專案」成果記者會，展示毐品「咖啡包」。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰（中）、海委會主委管碧玲（左）、海巡署長張忠龍（右），上午前往海巡署舉行「113年第10波安居緝毒專案」成果記者會，卓榮泰視察所展示的愷他命。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰（中）、海委會主委管碧玲（左）、海巡署長張忠龍（右），上午前往海巡署舉行「113年第10波安居緝毒專案」成果記者會，卓榮泰視察所展示的愷他命。記者黃義書／攝影

卓榮泰 毒品 海巡署

延伸閱讀

第十波安居緝毒專案彩虹菸、大麻列重點 卓榮泰：溯源斷根

影／國會改革政院提覆議案 國民黨：盼卓榮泰說明動機

政院覆議國會改革 傅崐萁：將邀卓榮泰來說明

陸籍男駕快艇直驅淡水 卓榮泰致歉：當做教訓

相關新聞

化學系高材生走私「喵喵」先驅原料 可製市價5.4億毒品！3人收押

調查局桃園市調查處掌握情資，今年3月與關務署攔查進口貨物夾藏毒品，透過區域聯防機制，協同台南市調查處、南機站等單位，偵破...

卓榮泰視察「安居緝毒」成果 感謝六大緝毒系統

行政院長卓榮泰、政委林明昕、海委會主委管碧玲、最高檢察署檢察總長邢泰釗與法務部長鄭銘謙等，上午前往海巡署出席「113年第...

第十波安居緝毒專案彩虹菸、大麻列重點 卓榮泰：溯源斷根

台灣高等檢察署統合六大緝毒系統執行第十波安居緝毒專案，加強掃蕩卡西酮類新興毒品及大麻，行政院長卓榮泰今表示，政府重視安居...

影／防制毒品入侵校園 教長：與警政加強宣導查察

教育部長鄭英耀今天與法務部、內政部警政署相關單位代表赴立法院教育文化委員會，針對「如何有效防制毒品入侵校園及減少霸凌案件...

親戚遭毒駕撞死 他痛惡毒品破製毒工廠 獲全國模範警察

屏東縣刑警大隊肅竊組偵查佐32歲陳群智，從警11年，去年破獲4件製毒工廠，他厭惡毒品，在他國中時期，家中一名親戚遭毒駕者...

影／19歲男常缺錢…疑欠3萬引殺機 痛毆丟包致橫紋肌溶解慘死

新北市19歲陳姓男子疑因與21歲吳男有債務糾紛，昨天凌晨吳男帶了5人前往陳男板橋住處將他約出，隨即押上車帶至台北市文山區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。