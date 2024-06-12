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卓榮泰視察「安居緝毒」成果 感謝六大緝毒系統
行政院長卓榮泰、政委林明昕、海委會主委管碧玲、最高檢察署檢察總長邢泰釗與法務部長鄭銘謙等，上午前往海巡署出席「113年第10波安居緝毒專案」成果記者會，會中展示由台灣高等檢察署整合檢察、調查、警察、海巡、憲兵、關務等六大緝毒系統，通力合作緝毒的成果，貫徹行政院「新世代反毒策略」，以 「阻毒於境外、攔毒於海上、查毒於岸際」的緝毒目標。
卓榮泰視察所展示的愷他命、大麻、彩虹菸、咖啡包及卡西酮類等各類毒品，及製毒工具，了解偵辦毒品查緝的過程。卓榮泰也特別感謝，守護國人安全的六大緝毒系統，對六大守護神表達敬意。強調防衛國家安全、保護人民身命自由財產是政府存在的目的。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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