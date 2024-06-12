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第十波安居緝毒專案彩虹菸、大麻列重點 卓榮泰：溯源斷根

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

台灣高等檢察署統合六大緝毒系統執行第十波安居緝毒專案，加強掃蕩卡西酮類新興毒品大麻行政院長卓榮泰今表示，政府重視安居緝毒專案，向緝毒人員表達嘉勉，要求溯源斷根。

高檢署統合六大緝毒系統從2018年1月執行首波安居緝毒專案，依行政院「新世代反毒策略行動綱領」統合檢察、調查、警察、海巡、憲兵及關務等六大緝毒系統於今年3月4日至5月31日執行第十波安居緝毒專案。

高檢署指出，近期含第三級毒品α-PiHP成分的彩虹菸及其他合成卡西酮類毒品、大麻有增加趨勢，六大緝毒系統將彩虹菸和大麻列為查緝重點，加強查緝運輸、製造、販賣，向下刨根挖掘施用黑數，持續查緝新興毒品、各級製毒工廠、幫派涉入毒品及利用網路販毒。

高檢署指出，打擊卡西酮類毒品方面，共查獲製造、運輸、販賣人數計449人，施用人數計743人，查獲重量計2455.69公斤，製造工廠21座，彩虹菸共查獲1萬2437支、混合毒品包則查扣3萬8338包，有效降低供給。

查緝大麻方面，共查獲製造、運輸、販賣人數計170人，施用人數計370人，查獲重量計966.15公斤，查扣大麻植株7539株，破獲製造工廠共15座。

其中，「0305」發掘施用大麻黑數專案，高檢署統合全國檢警及憲兵支援，向法院聲請521件搜索票，獲准438件，核准率84％，實際執行399件，查緝總人數為328人，查獲率82％。

在全般查緝成效方面，各級毒品查獲人數4626人，其中製造、運輸、販賣毒品1256人，羈押被告292人。另外，各級毒品查獲量7513公斤、破獲製毒工廠共42座，查扣犯罪所得現金1285萬元、車輛18台、3C類產品1756台。

高檢署表示，打擊毒品是一場絕不能輸的長期抗戰，在緝毒策略與資源有效整合下，形成緊密的緝毒網絡，維護國人健康與安全。

行政院政務委員林明昕、發言人陳世凱、外交國防法務處處長譚宗保、法務部長鄭銘謙、海洋委員會主委管碧玲、內政部政務次長馬士元、財政部常務次長謝鈴媛、最高檢察署檢察總長邢泰釗、代表六大緝毒系統的首長，今均出席記者會。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

高檢署統合檢察、調查、警察、海巡、憲兵及關務等六大緝毒系統，執行第十波安居緝毒專案。今在海巡署舉辦記者會。圖／台灣高等檢察署提供
高檢署統合檢察、調查、警察、海巡、憲兵及關務等六大緝毒系統，執行第十波安居緝毒專案。今在海巡署舉辦記者會。圖／台灣高等檢察署提供
高檢署統合檢察、調查、警察、海巡、憲兵及關務等六大緝毒系統，執行第十波安居緝毒專案。今在海巡署舉辦記者會。圖／台灣高等檢察署提供
高檢署統合檢察、調查、警察、海巡、憲兵及關務等六大緝毒系統，執行第十波安居緝毒專案。今在海巡署舉辦記者會。圖／台灣高等檢察署提供

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