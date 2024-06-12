化學系高材生走私「喵喵」先驅原料 可製市價5.4億毒品！3人收押

調查局桃園市調查處掌握情資，今年3月與關務署攔查進口貨物夾藏毒品，透過區域聯防機制，協同台南市調查處、南機站等單位，偵破盧姓化工行負責人自大陸進口第四級毒品先驅原料液607.2公斤，純度高達93%，可製成200公斤之「喵喵」毒品 ，再做出80萬包混合毒品包，估計市值新台幣4億元。主嫌3人被檢方聲押獲准。

據調查，黃姓及盧姓男子均為化工行負責人，盧男並是國內知名大學化學系高材生，因知悉1-甲基苯基-1-丙酮為新興毒品 4-甲基甲基卡西酮(俗稱：「喵喵」)之主要原料，且「喵喵」在國內價格高昂，有暴利可圖，鋌而走險自大陸地區低價取得製毒原料，再高價販售予國內製毒集團。

關務署台北關今年3月5日透過情資分析，查獲大陸地區進口的第四級毒品先驅原料液態24桶、淨重607.2公斤，移請桃園市調查處偵辦，桃園市處成立專案小組並報請桃園地檢署指揮， 3月12日先於台南市緝捕盧男，13日溯源拘提自澳門入境的黃男，並連夜南下屏東縣拘提張姓及潘姓2共犯，搜索運毒集團囤放製毒器具倉庫等5處所，查獲製毒筆記、化學原料、製毒器具及防毒面具等證物。