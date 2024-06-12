影／防制毒品入侵校園 教長：與警政加強宣導查察
教育部長鄭英耀今天與法務部、內政部警政署相關單位代表赴立法院教育文化委員會，針對「如何有效防制毒品入侵校園及減少霸凌案件」進行專題報告並備質詢。
教長鄭英耀在會前回應媒體聯訪時表示，針對電子煙混雜毒品進入校園議題，從衛福部臨床證據顯示，電子煙對人體有害，若再摻雜毒品，查訪上有一定困擾，如何透過警政與海關等單位進行查訪，教育部一定會積極推動，也會多方面宣導，維護國人與青少年健康。
盡管菸害防制法全面禁止使用、販售電子煙，但日前仍傳出電子煙混雜毒品進入校園。教育部長鄭英耀今天表示，會有一定比例的年輕人為了尋求刺激嘗試，校方可藉由講座、諮商等途徑讓學生體認危害物質對於健康的影響，教育部也會攜手警政、海關、衛政等相關單位共同努力杜絕，希望讓更多大學生與青少年能體認毒品菸害對身體可能造成影響與傷害，以免因為藥物成癮而影響學生美好的未來。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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