依托咪酯摻電子煙吸食變喪屍 法務部研議列毒品

立委今天指出，電子煙摻「依托咪酯（Etomldate）」，吸食者會如同喪屍般無法思考和控制身體，各國已列管為毒品，台灣卻僅視為藥物。法務部表示，明天將討論是否列管。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部、法務部、內政部報告「如何有效防制毒品入侵校園及減少霸凌案件」。中國國民黨籍立委柯志恩質詢時提到，台灣不允許販售電子煙，但民間仍有私下流通，甚至摻毒。

柯志恩指出，已有媒體報導，民眾投訴摻有「依托咪酯（Etomldate）」的電子煙入侵台灣，吸食者會變成如同喪屍般。「依托咪酯」在中國已被列為毒品，禁止吸食，但台灣僅視為藥物，已經有業者打出「合法取代大麻」的口號販售，相關單位卻無法可管。

法務部檢察司長郭永發表示，列為毒品有一定的流程，衛生福利部食藥署於今年5月將「依托咪酯」列為管制藥物，法務部將於明天（13日）召開會議，正式討論是否列為毒品納管。

另外，柯志恩質詢時要求在場教育部、法務部、內政部警政署代表，是否可承諾反對大麻合法化，都獲得堅決反對的承諾。

柯志恩指出，從111年至112年，地檢署查獲大麻量成長49.2%，但偵結施用人數才成長25.5%，施用人數與查獲量不成比例，恐有很大的黑數存在。

教育部長鄭英耀表示，防制毒品須由學校、警政、社政、醫療單位共同合作，要感謝海關加強查緝，教育單位也會持續努力防制。