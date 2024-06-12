親戚遭毒駕撞死 他痛惡毒品破製毒工廠 獲全國模範警察

屏東縣刑警大隊肅竊組偵查佐32歲陳群智，從警11年，去年破獲4件製毒工廠，他厭惡毒品，在他國中時期，家中一名親戚遭毒駕者撞死，也讓他對毒品很反感，立志當警察，對警察工作充滿熱情、正義感，今年他獲頒全國模範警察，他期許未來要能幫助社會更多人，感謝家人支持諒解。

獲頒全國模範警察，陳群智說，除了對自己從警認可外，模範警察的「頭銜」不是自己一個人，偵辦的每個案件都是學長姐們一起幫忙偵破，屬於大家的榮耀。

陳群智是屏東縣竹田鄉人，屏東高中畢業後就考上警專，警專30期畢業後分發回到故鄉屏東縣，在枋寮分局7年，任派出所基層員警，因為對辦案，刑事工作有興趣，3年多前考上偵查佐到刑大肅竊組，談起警察工作，陳群智充滿熱忱，又富正義感。

陳群智與團隊們偵破多起製毒工廠，陳群智說，要與嫌犯鬥智，還要面臨蒐證難度，警察工作雖然很辛苦，但有付出就有收穫，曾在埋伏跟監嫌犯，遭嫌犯正面開車衝撞，還好沒有受傷，後來循線追查破獲製毒工廠。

「對毒品很反感！」陳群智說，他念國中時，家中親戚叔叔被吸毒的人撞死了，飛來橫禍，也因此很厭惡毒品，深刻體認到毒品的危害性，破獲多起製毒工廠，去年破獲4件製毒工廠，2件三級毒品愷他命工廠，1件是查扣毒品海洛因、安非他命，另查扣大麻活株、大麻花。他說，獲得全國模範警察榮耀與同事們分享，團隊辦案完成。

陳群智說，警察工作忙碌，要付出很多時間上班，較少時間陪家人，感謝家人支持與諒解。