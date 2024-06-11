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史上首次大陸快艇直闖淡水渡船頭 海巡署揭1點稱甕中捉鱉

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
海巡署副署長謝慶欽說明案情。記者翁至成／攝影
海巡署副署長謝慶欽說明案情。記者翁至成／攝影

陸籍阮姓男子9日獨自駕駛快艇「鴻津號」成功闖進淡水渡船頭，是我國史上首次有對岸快艇長驅直入淡水渡船頭，引發外界熱議。海巡署今天開記者會，強調設備全程都有監控，但人員通報有疏失，已追究北部分署長到雷操手共10人，申誡到記過處分。

海巡署指出，依照標準作業程序，應用雷達監偵海上不明目標，是從12海里開始監偵，由雷操手掌握，進入6海里後，依威脅程度，開可疑目標通報單，請巡防區調派巡防艇、岸際巡邏人力或是以及安檢所人員到場安全檢查；由於小船規定是3海里掌控，以本案來說，在6海里就辨識到目標，沒有問題。

海巡署說，雷操手誤判是我國漁船，因此僅通報安檢所、岸巡人員持續監控，既有船舶我國是100％安檢，此案等於是甕中捉鱉，不過該艘快艇是大陸來的，最初的研判不夠專業，造成誤判；從外面進來，如果敏感度高，應該料敵從寬，派線上艇從外海來處理。

海巡署說，艦艇待命部分，律定海巡隊接到命令後，20分鐘內要完成出勤，河口都有待命艇，當時只有一艘35噸艇在富貴角附近，距離淡水河口15海里，如果9日早上9點44分警覺度高能通報，就能在淡水河口外完成登檢。

海巡署說，儘管航儀紀錄刪除，但根據初步數位鑑識後，推定「鴻津號」8日從大陸福建寧得港口出發，一路航行260公里，西北開始一直往東南，朝淡水方向，勘查船隻外觀以及船上油桶等，研判並沒有調掛船舶設備，應該直接航行到淡水。

海巡署說，近兩年抓到18位偷渡，撇除去年苗栗通宵查獲一名大陸籍男子，其他案因為地緣關係都在金門、澎湖、馬祖，偷渡方式有游泳的，也有快艇、划槳的。阮男部分，現在士林地檢署還在偵辦動機，若等是否起訴、判刑，待執行完畢後再遣返。

阮姓男子遭海巡署登艇逮捕。記者翁至成／翻攝
阮姓男子遭海巡署登艇逮捕。記者翁至成／翻攝

偷渡 安檢 海巡署 淡水河

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