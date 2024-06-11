影／19歲男常缺錢…疑欠3萬引殺機 痛毆丟包致橫紋肌溶解慘死

新北市19歲陳姓男子疑因與21歲吳男有債務糾紛，昨天凌晨吳男帶了5人前往陳男板橋住處將他約出，隨即押上車帶至台北市文山區公墓毆打。陳男被打到重傷昏迷後再被丟包回住處門口，陳男老闆接獲通知將陳男送醫，但經急救後仍宣告不治。板橋警方獲報逮捕吳男等6人，詢後依傷害致死送辦，檢察官訊後聲押。

據了解，在板橋區湳雅夜市1間香蕉煎餅攤工作的19歲陳姓男子，平時住在板橋區信義路員工宿舍。陳男日前向21歲友人吳男借款，但吳男催討多時陳男皆未還款，引起吳男不滿。昨天凌晨12時許陳男收攤下班後返回住處後，吳男致電陳男要他出來商談債務問題，陳男於是向老闆表示要出門買消夜，隨後下樓與吳男見面，不料才談沒多久就被吳男及其他5人押上車。

吳男等人將陳男押至台北市文山區1處公墓，隨後持棍棒狂毆陳男，陳男被打到全身是傷昏迷不醒，眾人見事態嚴重趕緊將陳男拖上車，凌晨3時許開回板橋區信義路住處後將陳男丟在門口，並打給陳男老闆要他出來處理。陳男老闆接到電話後出門查看，發現陳男全身是傷躺在門口奄奄一息，立即叫救護車將陳男送醫，但陳男因傷勢過重仍於凌晨5時許宣告不治。

板橋警方獲報後展開追緝，3小時內逮捕涉案的22歲周男、20歲江男、20歲王男、21歲林男及陳姓少女等5人，而主嫌吳姓男子犯案後隨即開車南下逃逸，但吳男自知難逃法網，昨天上午10時前往苗栗頭份分局尖山派出所投案。

吳男警詢時供稱陳男日前因沒錢繳房租，於是向他借款3萬元，但事後多次催討均未還款才會憤而行凶。警方詢後將嫌犯依傷害致死罪嫌送辦。檢警昨天相驗發現，陳男全身多處遭鈍擊傷，疑似橫紋肌溶解致死，確切死因仍待解剖釐清。檢察官複訊後將周男等5人聲押。