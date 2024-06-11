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偵查佐許梓宥屢破大案 台中今年僅他獲「全國模範警察」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第二警分局偵查佐許梓宥過去是電子科系背景，但在相關產業找不到人生方向，在家人鼓勵下，投身警界，自嘲是「半路出家」，但任警10年間屢破大案，前年先獲市警局頒發模範警察，今年更獲警政署肯定，獲得「全國模範警察」殊榮，13日將到警政署接受表揚。

偵查佐許梓宥說，偵辦刑案迄今，有件案件讓他印象深刻，當時是先追到一名小毒販販賣毒品咖啡包，循線追查發現，嫌犯手機內有關於色情媒介的訊息，進而發現有少女遭犯罪集團控制。

許梓宥說，當時他偽裝成買家，執行誘捕行動，與歹徒相約在彰化一處廢棄大樓，追捕過程中，顧不得歹徒身上是否攜帶武器，在腎上腺素激發下衝鋒陷陣，於樓梯間強力制伏涉案人，順利破獲未成年賣淫集團，當時被害少女家長不斷對他致謝，讓他很有成就感，迄今難忘，也堅定他打擊犯罪的志向。

他說，自己是六月壽星，能在此時獲得警政署肯定，意義非凡，需要感謝妻子，以及念國中、國小的3個小孩，成為他的後盾，孩子都把他當成榜樣，也直說「長大要跟爸爸一樣抓壞人」，讓他很驕傲，也要感謝長官、同事的全力協助，以及資深前輩的指導提點，未來會秉持初心，不驕不餒，繼續為社會治安奉獻心力，盡忠職守，絕不辜負模範警察的榮耀。

第二警分局表示，偵查隊偵查佐許梓宥，今年41歲，過去是明新科大電子研究所畢業，曾在機械公司上班，但未能找到人生方向，在家人鼓勵之下，報考2013年特考班投身警界，2018年6月考上偵查佐後，已在警察服務10年，也找到使命感與歸屬感，屢破槍砲、毒品、人口販運、詐欺集團等案件。

第二警分局指出，偵查佐許梓宥任職以來，績效斐然，2022年間先獲第58屆台中市警察局模範警察，今年更獲得警政署肯定，獲得全國模範警察的殊榮，全台僅有28人獲獎，許是台中市警局唯一一位得獎者。

台中市第二警分局偵查佐許梓宥（中），今年榮獲警政署全國模範警察殊榮，近日先由副市長鄭照新（左）、市警局長李文章（右）在警察局表揚。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局偵查佐許梓宥（中），今年榮獲警政署全國模範警察殊榮，近日先由副市長鄭照新（左）、市警局長李文章（右）在警察局表揚。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局偵查佐許梓宥（中），今年榮獲警政署全國模範警察殊榮，近日先由副市長鄭照新（左）、市警局長李文章（右）在警察局表揚。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局偵查佐許梓宥（中），今年榮獲警政署全國模範警察殊榮，近日先由副市長鄭照新（左）、市警局長李文章（右）在警察局表揚。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局偵查佐許梓宥，今年榮獲警政署全國模範警察殊榮，許感謝妻子成為後盾。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局偵查佐許梓宥，今年榮獲警政署全國模範警察殊榮，許感謝妻子成為後盾。圖／第二警分局提供

台中市 毒品 警察

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