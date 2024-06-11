影／新北屁孩囂張當街開槍 落網供稱不爽毒品糾紛被出賣

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聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區今天凌晨有一群年輕人自稱因毒品交易糾紛，至仇家住處開槍打破窗戶玻璃洩憤，行徑非常囂張，警方獲報後鎖定嫌犯使用車輛，不到1小時即在泰山區攔獲1車5人，查扣BB槍3把、西瓜刀和開山刀共5支等器械一批。

今天凌晨2時許，新莊區瓊林路出現5名男子，在馬路上直接掏出手槍對著路旁住宅連續射擊，十分囂張目無法紀。警方獲報有民宅窗戶遭BB彈擊破，趕抵現場初步採證，調閱監視器鎖定嫌犯共乘1輛白色BMW轎車逃離，立即發動攔截圍捕。

員警於凌晨3時許，在泰山區公園路、黎明路口發現涉案車輛，前後包抄夾擊攔下，壓制逮捕車上19歲林姓、22歲吳姓和3名17歲少年，並從車上搜出大量刀械犯案工具，包括瓦斯BB彈衝鋒槍、手槍、鎮暴槍各1把、開山刀和西瓜刀共5把，以及電擊棒、瓦斯辣椒水等等。

林姓主嫌年僅19歲，聲稱因為不滿被害人攜帶毒品被警察查獲，供出他是上游毒販，便糾眾前往對方住處開槍洩憤。

這群年輕人都住在新北市，均無前科素行記錄或幫派註記、無業卻開進口轎車，警方懷疑主嫌的說法只是推託之詞，後續將再追查幕後原因，5人警詢後將依恐嚇、毀損罪嫌移送新北地檢署和少年法庭偵辦。

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警方在案發1小時內攔截嫌犯的進口轎車，並從車上搜出大量刀械犯案工具，包括瓦斯衝鋒槍、手槍、鎮暴槍各1把、開山刀和西瓜刀共5把，以及電擊棒、瓦斯辣椒水等等。記者林昭彰／翻攝
警方在案發1小時內攔截嫌犯的進口轎車，並從車上搜出大量刀械犯案工具，包括瓦斯衝鋒槍、手槍、鎮暴槍各1把、開山刀和西瓜刀共5把，以及電擊棒、瓦斯辣椒水等等。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區今天凌晨有一群年輕人，自稱因毒品交易糾紛不滿被出賣，至仇家住處當街開槍打破窗戶玻璃洩憤，行徑非常囂張。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區今天凌晨有一群年輕人，自稱因毒品交易糾紛不滿被出賣，至仇家住處當街開槍打破窗戶玻璃洩憤，行徑非常囂張。記者林昭彰／翻攝
警方在案發1小時內攔截嫌犯的進口轎車，並從車上搜出大量刀械犯案工具，包括瓦斯衝鋒槍、手槍、鎮暴槍各1把、開山刀和西瓜刀共5把，以及電擊棒、瓦斯辣椒水等等。記者林昭彰／翻攝
警方在案發1小時內攔截嫌犯的進口轎車，並從車上搜出大量刀械犯案工具，包括瓦斯衝鋒槍、手槍、鎮暴槍各1把、開山刀和西瓜刀共5把，以及電擊棒、瓦斯辣椒水等等。記者林昭彰／翻攝
警方在案發1小時內攔截嫌犯的進口轎車，並從車上搜出大量刀械犯案工具，包括瓦斯衝鋒槍、手槍、鎮暴槍各1把、開山刀和西瓜刀共5把，以及電擊棒、瓦斯辣椒水等等。記者林昭彰／翻攝
警方在案發1小時內攔截嫌犯的進口轎車，並從車上搜出大量刀械犯案工具，包括瓦斯衝鋒槍、手槍、鎮暴槍各1把、開山刀和西瓜刀共5把，以及電擊棒、瓦斯辣椒水等等。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區今天凌晨有一群年輕人，自稱因毒品交易糾紛不滿被出賣，至仇家住處當街開槍打破窗戶玻璃洩憤，行徑非常囂張。記者林昭彰／翻攝
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