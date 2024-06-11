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影／太陽聯盟在台中海線社區分裝毒 警收網帶7人扣百萬毒

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

刑事局中部打擊犯罪中心在去年9月間接獲情資，具天道盟背景的洪姓男子等人，在台中市大甲區等地，成立毒品分裝場，檢警陸續在去年9月至今年1月間收網，帶回涉案洪等7人，查扣毒品咖啡包237.5克，市價近百萬元，檢方近日偵結，先起訴洪等2人。

刑事警察局中部打擊犯罪中心一隊接獲毒品情資，經報請台中地方檢察署忠股檢察官指揮偵辦，與台中市第四、第六、大甲警分局、台北市信義警分局、保七總隊第七大隊等單位，共組專案小組， 去年9月間，先破獲大甲區某處社區毒咖啡包分裝場，帶回洪男等（43歲）5人。

專案小組清查發現，洪男具太陽聯盟宜陽會成員，擴大向上溯源追查，經跟監、埋伏蒐證，鎖定該販毒集團其他據點，去年12月至113年1月間，陸續緝獲供應毒品的洪男、詹男等人。

全案總計查獲毒品咖啡包成品848包、毒品咖啡包原料總毛重237.5公克、分裝工具、包裝袋及混合用果汁粉等證物，毒品市價約12萬餘元，調查後依涉嫌毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦，洪男等2人遭檢方聲押獲准，近日先偵結起訴洪。

刑事局中打呼籲，毒品咖啡包為新興毒品，其中經常混合多種不明成分，並以花俏之外包裝掩飾，使人降低警覺心，已有施用後猝死案例，對國人身心危害甚鉅。

警方將秉持犯罪零容忍，持續查緝根除毒品來源並掃蕩黑幫犯罪，也提醒民眾應提高警覺，切勿因好奇輕易聽信他人慫恿施用毒品。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

天道盟洪姓男子等人在台中大甲成立毒品分裝場，警方在去年間陸續收網，帶回洪等涉案7人，查扣涉案毒品，市價約12萬餘元。記者陳宏睿／翻攝
天道盟洪姓男子等人在台中大甲成立毒品分裝場，警方在去年間陸續收網，帶回洪等涉案7人，查扣涉案毒品，市價約12萬餘元。記者陳宏睿／翻攝
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天道盟洪姓男子等人在台中大甲成立毒品分裝場，警方在去年間陸續收網，帶回洪等涉案7人，查扣涉案毒品，市價約12萬餘元。記者陳宏睿／翻攝

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