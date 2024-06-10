萬華失明二房東被砍「頭骨全碎」慘死 死者兒：弱弱相殘覺得悲哀

台北市萬華區民和街昨天發生駭人命案，67歲陳姓男子疑不滿78歲顏姓二房東多次催繳房租，持菜刀猛砍對方，顏男被命中要害慘死家中，陳男犯案後盥洗換衣，再搭火車南下回新竹老家，途中想到「菜刀遺留現場」，自知法網難逃，良心不安報警自首。

萬華警方今天下午2點移送台北地檢署前，先將犯嫌陳男送至第二殯儀館陪同檢方相驗釐清案情，檢察官發現，死者全身多處刀傷，雙手有遭嚴重砍傷痕跡，推測是喪命前擋刀反抗導致，而致命傷在頸部，頭部額頭、頭蓋骨到後腦勺，都整個碎裂，死狀淒慘。

警方調查，陳男跟死者顏男二人同住三房一廳，2人同住約2年，由於顏男患有青光眼，雙眼看不見，常會給陳男小費，請他幫忙買菜或生活用品，但陳男每月仍要繳交7000元房租，孰料陳男欠繳3個月、2萬1000元房租，顏男對此極為在意，近日常常「催繳」，雙方昨天早上起床後再次爭吵，陳男憤而抄起廚房菜刀殺害。