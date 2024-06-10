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趁雨突襲！通緝男見警登門急溜 衝出後門秒被包圍落網
桃園一名楊姓男子因涉及毒品案遭通緝，為了躲避警方追緝，平時躲藏在朋友家，警方掌握其行蹤後在昨天冒雨登門，員警到場發現民宅有後門，研判楊男發現警方後會從後門逃跑，因此先部署人力埋守，果然楊男聽到聲音立刻衝往後門，一開門當場就被包圍，全案依法解送歸案。
33歲楊姓男子因涉及毒品案遭發布通緝中，為躲避員警追查躲藏在朋友家中，桃園警分局埔子派出所員警循線追緝掌握男子行蹤，確認他的躲藏處所後，昨冒雨登門查緝。
員警抵達後觀察民宅後門通往巷道，研判楊男發覺員警上門查緝後，極可能由後門竄逃，於是事先在後門埋守，再由其他人員從前門查訪，果不其然楊男一聽到員警與友人交談的聲音，馬上逃往後門想要逃逸，結果一衝出門就被員警包圍，讓他驚慌失措大叫，躲也躲不掉立即遭逮捕，全案依法解送歸案。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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