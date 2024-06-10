騎車未扣安全帽遭攔查 男不自覺顫抖…是失蹤人口涉持毒品
30歲陳姓男子日前騎機車上路，因未扣安全帽帽帶，遭警方攔查，原來陳男2個月前離家，遭報失蹤人口，陳男遇上員警不自覺緊張、顫抖，自知難逃法網，從口袋拿出1包安非他命毒品，全案依施用、持有毒品罪嫌送辦。
中山分局長春路派出所員警，6月2日凌晨1時許巡邏經新生北路二段，發現陳男騎機車，卻扣上安全帽帽帶，遂上前攔查，發現今年4月底陳男父親報案稱兒子失聯，為失蹤人口，陳男才稱和父親關係不佳，才會在外居住。
陳男面對員警問話，身體不自覺顫抖，警方發現異狀問是否有攜帶違禁品？陳男主動從口袋內取出1包安非他命毒品。警方以毒品試劑測試結果，呈現二級毒品安非他命陽性反應，全案依施用、持有二級毒品罪嫌送辦。
中山分局呼籲，毒品危害甚鉅，切勿以身犯法，自陷囹圄，警方將持續打擊不法，掃蕩毒品犯罪，呼籲民眾如有發現可疑或不法情事，請即向警察機關舉報，以利查緝，共同維護社會治安。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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