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北市萬華租客涉砍死二房東 警依殺人罪嫌送辦

中央社／ 台北10日電

北市萬華區昨天發生租客砍死二房東案，陳姓男子積欠顏姓男子逾2萬元房租，陳嫌不滿遭追討涉持菜刀砍人並逃至新竹投案，北市警方今天下午帶陳嫌到二殯相驗後移送北檢偵辦。

台北市警察局萬華分局西園路派出所昨天下午獲報，指萬華區民和街民宅發生命案，且凶嫌逃至新竹後向當地警方投案。派出所獲報後，緊急派員趕赴現場查證，發現顏男（78歲）已身亡，隨即派員南下將陳男（68歲）帶回偵訊。

據調查了解，失明的顏男承租民和街1處3房的民宅，除自住外，1年多前將其中1房轉租陳男，但陳男近來積欠約2萬多元房租，兩人昨天針對債務問題進行協調時，陳男涉持菜刀砍殺顏男，造成顏男頭部、頸部及腹部有嚴重傷勢，當場身亡。

陳嫌在案發後搭乘火車南下至新竹市老家附近，並於竹市中山路某超商致電警方自首投案，隨後鄰近的北門派出所員警趕赴現場將陳嫌帶回，北市警方獲報後於昨天傍晚將陳嫌帶回偵辦，並於今天上午製作筆錄，陳嫌坦承不諱。

死者顏男的兒子接受媒體訪問時表示，父親失明20幾年，多年前離家出走、獨居，本想端午節與父親團聚，沒想到接此噩耗，認為父親與凶嫌都是弱勢中的弱勢，弱弱相殘是一種悲哀。

萬華警分局今天下午2時帶陳嫌前往第二殯儀館相驗死者遺體，釐清致命原因，隨後依殺人罪嫌直接移送至台北地檢署偵辦。

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