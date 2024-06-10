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深夜出門被仇家堵到圍毆 19歲男遭毆重傷不治警逮5嫌

北市男同志酒吧外聊天 看一眼就被對方持刀揮砍...

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

北市大安區昨天凌晨2方人馬因喝醉酒後起口角，其中一方在大馬路旁騎樓持開山刀、塑料狼牙棒揮砍，轄區警方獲報，出動快打警力趕抵，為了控制現場甚至掏槍示警，將現場5人帶回派出所偵詢，警詢後確認李姓男子涉嫌持刀傷人，依殺人未遂等罪送辦。

警方9日凌晨4點半獲報，敦化南路一段162號前有持刀糾紛趕抵，到場員警不確定民眾身上刀械狀況，立刻掏槍警戒，隨後控制現場5名男子，甲方一夥3人被控持刀、棒揮舞，立刻壓制在地，乙方2人則有1人耳朵受傷流血，協助送醫救治。

警方初步詢問，乙方陳男（32歲）和林男（31歲）供稱在同志酒吧喝完酒，在外面休息聊天，見有一夥不認識的3人從身邊經過，只是稍微看了一眼，就被嗆「看什麼看」，接著對方從後背包裡掏出開山刀等「工具」揮舞。

警方調閱監視器畫面，可見甲方一夥3人當時從另一個飲酒場所走出，跟乙方2人在巷弄內相逢，接著從口角衝突演變成肢體衝突，其中李男（30歲）從背包中掏出開山刀，而同夥曹男（22歲）、傅男（18歲）則手持塑料狼牙棒、辣椒水等物助陣。

乙方2人見對方持刀攻擊，要上前要奪刀，過程中陳男頭部、右耳有穿刺傷、劃傷流血，林男立刻報警，警方趕抵這才結束這場酒醉鬧事；經詢問後確定，僅有李男涉嫌持刀傷人，警詢後依殺人未遂、恐嚇、傷害罪移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

涉案的開山刀，被犯嫌丟棄在大馬路旁。記者翁至成／翻攝
涉案的開山刀，被犯嫌丟棄在大馬路旁。記者翁至成／翻攝
警方查扣涉案開山刀、塑料狼牙棒、辣椒水等物。記者翁至成／翻攝
警方查扣涉案開山刀、塑料狼牙棒、辣椒水等物。記者翁至成／翻攝
警方查扣涉案開山刀、塑料狼牙棒、辣椒水等物。記者翁至成／翻攝
警方查扣涉案開山刀、塑料狼牙棒、辣椒水等物。記者翁至成／翻攝
警方查扣涉案開山刀、塑料狼牙棒、辣椒水等物。記者翁至成／翻攝
警方查扣涉案開山刀、塑料狼牙棒、辣椒水等物。記者翁至成／翻攝
大安警方獲報有人持刀揮舞，為了控制現場立刻掏槍警戒。記者翁至成／翻攝
大安警方獲報有人持刀揮舞，為了控制現場立刻掏槍警戒。記者翁至成／翻攝

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